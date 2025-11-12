宜蘭豪雨釀災情！蔣萬安喊話：北市人力機具「隨時可派去」
鳳凰颱風襲台，宜蘭由於豪大雨影響，包含蘇澳等地區都出現嚴重積淹水災情。台北市長蔣萬安12日表示，他已在第一時間就與宜蘭縣代理縣長林茂盛聯繫，並表示北市可隨時派人力機具、移動式抽水機等來協助，盡快讓宜蘭積淹水復原。
蔣萬安今早出席北市環保局主辦的北市環保志義工頒獎，媒體提問北市不放颱風假相關議題，包含是否打破以往放颱風假時才放蔣萬安「帥照」的慣例？以及本周二北北基桃放颱風假不同調，未來是否就沒有北北基桃生活圈的颱風假決策？
蔣萬安回應，市府就是依照科學和專業的資料，團隊提供給市府的相關資料，經過充分的討論交換意見做決定，一切就依照相關標準及科學資料決策。
隨後蔣萬安自曝，他更關心宜蘭在這次受到颱風、豪大雨影響所造成積淹水的災情，昨天晚上他就特別關注，而他娘家在宜蘭的太太也非常關心。
蔣萬安指出，在宜蘭幾處包括蘇澳東山都有淹水，他在第一時間即刻跟林茂盛聯絡，詢問是否需要北市即刻提供相關的資源，可以隨時派人力機具、移動式抽水機等來協助，盡快讓宜蘭積淹水復原。
蔣萬安說，林茂盛告知他，目前宜蘭相關的積淹水已經慢慢的消退，但有幾處可能還是需要後續的協助，他請林不要客氣、隨時聯絡，他也特別交代北市消防局、工務局等相關單位與宜蘭的消防、工務單位對接，只要有需要，北市隨時派支援過去。
