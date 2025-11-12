宜蘭豪雨釀災！「刺青猛男團」扛阿嬤脫困 網讚翻：救援英雄

宜蘭因鳳凰颱風豪雨淹大水，一群「刺青男團」涉水幫忙當地居民脫困。翻攝自Threads@0423mark_



鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，昨（11/11）日為宜蘭帶來豪雨，多處街道嚴重淹水，不少民宅一樓全泡在水裡。一群到宜蘭旅遊的「刺青猛男團」外出時遇到淹水，立刻化身臨時救難隊，幫助當地一位行動不便的阿嬤脫困，過程被拍下上傳網路，引發網友熱烈迴響。

昨日下午起宜蘭地區大雨不斷，短短幾小時內雨勢如注，街道積水深達膝蓋。有網友在Threads發文表示，他們一群好友來宜蘭度假住在當地民宿，其中一人外出採買，不料突遇淹水受困回不來；其他成員聞訊，立刻拿起游泳圈出門救人。

廣告 廣告

畫面中可見，數名男子滿身刺青、赤裸上身，在雨水中一邊嘻笑、一邊涉水前進，路上突然遇見一名當地人求助，指著前方大喊：「阿嬤還在一樓，上不去二樓！」原來，有長者因腳腳不便，被困在淹水民宅的一樓，家人無力搬動，只能焦急求援。

這群「刺青猛男」聽聞後毫不猶豫，立刻轉向折返，涉水走進民宅，合力將阿嬤從積水中抬起，順利送至二樓安全地帶。畫面中，眾人全身溼透仍不改笑容，現場居民感動直呼「太感謝你們了！」

影片上傳Threads後引發熱烈迴響，短時間內獲得上萬次點閱。網友紛紛留言：「這才是真男人」、「前面看起來鬧，後面超暖」、「你們的肌肉不只是裝飾，是用來救人的！」、「謝謝你們幫忙宜蘭鄉親」。疑似是阿嬤的家人也現身感動留言：「有你們真好！我爸媽家也淹水，整個也完全過不去救他們，只能叫他們往上！結果阿嬤沒力上去，超級擔心阿嬤、姑姑他們，謝謝你們！」

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」