「宜蘭走新路」 立委吳宗憲問鼎縣長活動宜蘭首站起跑

▲立委吳宗憲(前排左2)與在場鄉親民眾合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】立委吳宗憲為競選宜蘭縣長爭取國民黨提名，26日傍晚在宜蘭五穀廟起跑，吳宗憲以「宜蘭走新路」為題，說明自己愛宜蘭及為何選擇宜蘭的服務之路，雖然寒流氣溫急降加上細雨綿綿，卻擋不住民眾到場參與熱情，現場座無虛席，一位基層民代指出，不管最後誰代表藍營選縣長，大家都會一致的支持，吳宗憲雖然不是在地宜蘭人，但二年來在中央的表現或對宜蘭的服務皆是有目共睹，今日到場則是專程來給吳加油打氣，沒有選邊站顧慮。

廣告 廣告

▲吳宗憲感謝鄉親前來走向群眾握手致意。

立委吳宗憲「宜蘭走新路，做伙一起來」走進地方與鄉親面對面活動，透過縣議員林岳賢協助安排，首站在宜蘭五榖廟前起跑，包括前宜蘭縣長呂國華、縣議員黃浴沂、市民代表林雨蒼及宜蘭市成功里長楊振乾等多位里長與社區理事長等地方人士多人到場，現場有不少民眾爭相與吳宗憲握手拍照，展現吳的高人氣，而傳聞也會到場站台的藍營知名立委謝龍介，臨時因立法院有重要議案審理，謝透別以視訊方式向在場民眾抱歉，謝龍介說吳立委是實在會做事的人，改天他一定會專程到宜蘭向鄉親報告及說明。

▲吳宗憲展示謝龍介立委未克到場的手機視訊。

吳宗憲表示，選擇「宜蘭走新路」作為活動主題，因為這是他對宜蘭的願景與承諾，「這不是一個人的路，而是所有宜蘭人一起走的路。」期盼透過面對面的對話交流，與鄉親一起找出宜蘭的發展方向，走出真正符合地方需求的出路。

吳宗憲指出，宜蘭長期面臨交通、治水、產業發展停滯與青年外流等結構性問題，不能只停留在口號或短期操作，更需要一條清楚、務實、能解決問題的新道路。自己上任立委後不斷在國會為宜蘭發聲，從交通、治水、地方財政到基層民生，持續爭取中央資源；過程中也深刻體悟，政策若缺乏與地方充分對話，很難真正落實。因此，規劃以「實地宣講、集會互動」等多元形式，深入宜蘭各鄉鎮市，傾聽民眾聲音、回應地方關切。

▲吳宗憲「宜蘭走新路」活動五穀廟首場盛況。

吳宗憲指出，「宜蘭走新路」後續活動將依各鄉鎮實際情況調整形式，不僅限於宣講集會，也可能透過掃街、座談、記者會等方式進行，目的都是為了與更多在地民代、鄉親交流互動。吳宗憲強調：「政治不是只在看板上，也不該只出現在選舉期間。唯有真正走進地方、聽懂民眾的聲音，累積信任、團結與改變，才能為宜蘭找出一條走得下去、走得長遠的新路。」

吳宗憲並指出，宜蘭的山水人情讓他想留在宜蘭做事，宜蘭是國家的門面，不是台北的後花園，他當過20餘載公務人員，做過檢察官，看到林姿妙縣長被政治追殺司法迫害，我們一定要團結還給林姿妙一個公道。

▲前宜蘭縣長呂國華站台致詞。

吳宗憲說，宜蘭要「走新路」在林姿妙縣長打下的基礎上，期望與鄉親朋友一起思考下一步、一起讓家鄉變得更美好，作伙走出宜蘭的新路，走出台灣、走向世界！(照片記者林明益攝)