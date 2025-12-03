宜蘭超美老宅咖啡廳！復古歐風裝潢，搭配落地窗外的田園風光超好拍

宜蘭｜ Chou Chou 迷你可麗露專賣店・洛伊咖啡

這次路過宜蘭，想吃點早午餐墊墊胃就好，就近找了一家迷你可麗露專賣，結果真的是挖到飽，人家不但可麗露好吃，早午餐也很棒以外，復古歐風老宅也很好拍，落地窗外的田園風光也是讓人很有來到宜蘭的度假悠閒感。

事先沒做過功課，反而有意外驚喜，說的就是我們來這家店的心情。

可以把老宅改造的這麼古典優雅復古風情，真的是很強欸。

水、餐具需自取

店家其實是讓客人自己選位子，但大家不約而同都選擇這裡，有大片落地窗，窗外都是宜蘭田園風光。

這間裝潢上 相對也比較偏歐式風情。

MENU

雖然是迷你可麗露專賣，但還有賣咖啡、茶、早午餐、甜點等…。

甜點跟可麗露要到甜點櫃 親自挑選。

都是茶味千層，我的最愛。

迷你可麗露也太可愛了吧～

而且口味上的選擇很多，讓人選擇障礙。

鐵觀音千層

真的是有夠茶的千層蛋糕，連我那個不吃甜點的媽都可以接受，大人味的鐵觀音茶香濃郁，跟千層蛋糕本身的甜搭配的剛剛好，兩相調和，甜香不膩口。

梔子花烏龍X海鹽焦糖 迷你可麗露

這可麗露有合格，外脆內軟又綿密香甜，就是口味上真的偏甜一點，對我們來說確實迷你可麗露會比較剛好，太大顆會有點負擔。

烤的很焦脆，吃起來特別脆口

外皮烤這麼焦，內餡還能維持蜂巢狀的軟嫩綿密口感，很厲害欸。

蘭陽金棗茶

搭配可麗露的話，熱金棗茶最剛好

黑糖牛奶

上面還有放一點碰糖搭配，很濃郁的黑糖香氣，喝起來有幸福感。

慢煮菲力鮭魚

水耕蔬菜、菲力鮭魚、溫泉蛋、天然酵母麵包、三青蔥青檸美乃滋，真的別小看這一盤早午餐，看得出來食材組成都很用心，尤其是水耕生菜確實也是不便宜，對於飲控的人來說，這家的早午餐很營養均衡又好吃。

椒香嫩煎雞胸

水耕蔬菜、舒肥雞胸肉、溏心蛋、天然酵母麵包、特調椒香胡麻醬。感覺水耕生菜還蠻搶戲的，視覺重點，雖然是無趣的舒肥雞胸肉餐，但擺盤的非常華麗。

雞胸肉就算舒肥過還是挺不討喜的，如果不是為了健康，我真的不愛吃XD。不過老闆用了椒香胡麻醬去調味，整體口感上加分了不少。

英倫鄉村炸魚排

多利魚、薯條、水耕蔬菜、天然酵母麵包、自製蒜味美乃滋。結果這一道是最受歡迎的，哈哈哈哈哈，沒辦法，炸物就是香，尤其是炸魚跟薯條。

又踩了一家可麗露甜點店，除了甜點好吃以外，早午餐也很可以喔。

Chou Chou 迷你可麗露專賣店-洛伊咖啡

地址：宜蘭縣宜蘭市大福路一段130號

電話：039 305399

時間：10:00–17:00｜每週二公休

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌