宜蘭跨域協力 復育濱溪生態

▲農業部林業及自然保育署宜蘭分署舉辦「蘭陽平原濕地暨溪流保育軸帶綠廊串聯—崙埤生態棲地營造示範操作」活動，展現跨域合作推動生態保育的實踐成果。（圖：林業保育署宜蘭分署提供）

為推動「國土生態綠網」政策，強化蘭陽平原濕地暨溪流保育軸帶生態功能，農業部林業及自然保育署宜蘭分署於日昨舉辦「一一四年蘭陽平原濕地暨溪流保育軸帶綠廊串聯—崙埤生態棲地營造示範操作」活動。此次行動邀集經濟部水利署第一河川分署、宜蘭縣政府、大同鄉公所、崙埤社區、以及林業保育署宜蘭分署志工團體共計五個單位50人次，共同合作進行綠廊串聯棲地營造。活動現場講解國土生態綠網理念及蘭陽軸帶串聯策略外，並進行植樹與外來種銀合歡移除工作，透過實作與交流，深化公眾對棲地保育與自然調適的認識。展現跨域合作推動生態保育的實踐成果。

林業保育署宜蘭分署表示，蘭陽平原及其埤塘水圳、溪流系統為多種水生與濕地生物的重要棲地，隨著土地利用型態改變、開發壓力的增加，逐漸出現棲地破碎化及劣化現象，導致生物廊道中斷、物種移動與遺傳交流受限。本次行動屬於生態棲地營造與生物廊道串聯的示範性操作，讓這片河濱綠帶串聯除了兼顧河防安全、生物廊道串聯，更強化了與在地連結及文化傳承，符合國土生態綠網以自然為解方達成生態、環境、社會與經濟面向的兼容。期望透過跨域協作發揮拋磚引玉的效果，帶動公私協力及社區參與，逐步以點帶線、以線成面的方式推動國土生態綠網保育軸帶串聯與生態復育。未來將持續透過分期分區推動外來入侵種銀合歡移除及棲地營造，並與第一河川分署、大同鄉公所及崙埤社區攜手推動多元土地利用管理，打造人與自然和諧共存的永續環境。

此次活動以崙埤濱溪帶高灘地為示範區，實地進行綠廊棲地生態造林，針對關注物種及在地生物營造多元化適存棲地，並進行綠帶廊道串聯與縫補，改善河川沿岸生態結構，恢復濱溪地帶的生態連通性。根據林業保育署宜蘭分署近期調查結果顯示，淺山、平原溪流及水圳綠帶等區域，為麝香貓、食蟹�及白鼻心等動物的重要通行路徑，牠們可沿著河川、水圳及綠帶，自淺山區一路移動至海岸保安林，形成「森—川—里—海」的連續生態體系，充分展現棲地串聯對維持生物多樣性的重要性。

崙埤社區發展協會理事長蔡元慶表示，透過這次銀合歡移除及棲地營造活動，讓社區更了解如何進行生態綠廊串聯；此外，社區在地經營許久，並與第一河川分署合作水岸認養，透過樹木、環境清潔維護及種植小米，延續泰雅部落傳統文化，每年度都會舉辦小米祭活動進行文化傳承，期盼我們未來持續公私協力合作。