宜蘭跨年夜卡司曝！徐懷鈺、高爾宣輪番開唱 嗨翻運動公園

宜蘭市跨年晚會邀請多組歌手、團體演出，歌手徐懷鈺今天獻唱為跨年夜暖場。（李忠一攝）

《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會今年移師宜蘭運動公園，宜蘭市公所今天（11日）公布卡司陣容，將在跨年夜獻唱的歌手徐懷鈺、女子音樂組合SOLOMOON 紫月光也為跨年晚會暖場，宜蘭市公所邀請縣民在12月31日晚間來宜蘭運動公園，一起嗨到2026。

女子音樂組合SOLOMOON 紫月光今天為宜蘭市跨年活動宣傳。（李忠一攝）

宜蘭市公所表示，今年跨年晚會集結13組橫跨流行、搖滾、嘻哈與新世代創作頂規卡司，晚會將由兩大高人氣男神火熱引爆：新世代「嘻哈男神」OSN 高爾宣，攜手「千禧全能唱跳歌手」王ADEN，將率先點燃現場熱情。

市公所說，晚會邀請到「雙語金曲歌后」彭佳慧與「國民天后」徐懷鈺，兩位天后將獨家在宜蘭市華麗開嗓，剛摘下金曲獎座的「新科金曲歌王」呂士軒、「台灣搖滾從不缺席」的靈魂樂團四分衛，以及新世代人氣指標「未來少女」SOLOMOON紫月光、「校園女王」陳華、「立體美聲組合」晨悠CHENYO、「空靈系女聲」裴安ANNBAE、「魅聲系女團」LUVSSI、潮流潛力男聲ZorN，與「新世代國民兄妹」IVAN ＆ ANITA，將帶來最潮、最熱血的精彩演出。

晚會主持陣容由「全能男神」JR（紀言愷），搭檔「喜劇甜心」阿喜（林育品），2人將以獨特的「動感魅力」與「幽默火花」，聯手扛下主持重任。

跨年晚會當天也規畫市集，提供美食與特色攤車，讓民眾在音樂與美食間自在穿梭，而為了便利民眾前往會場，市公所自12月31日晚上6點起至元旦凌晨1點，提供免費接駁車3輛，串接「宜蘭後火車站」、「宜蘭轉運站」與「宜蘭運動公園」3站點環狀巡迴接駁服務。

此外，活動會場將設置大型裝置藝術「光舞之翼」，以張開的雙翼象徵新年展翅高升的寓意，提供民眾拍照打卡，而活動當日至市公所官方臉書活動貼文「留言、按讚」，即可至服務台兌換手指雷射燈，數量有限，送完為止，歡迎民眾一同在夜空揮舞光束，迎接新年的到來。

《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會今年移師宜蘭運動公園，宜蘭市公所今天公布卡司陣容。（李忠一攝）

市長陳美玲表示，跨年晚會不僅是迎接新年的活動盛事，更是展現城市魅力的重要舞台，誠摯邀請大家在跨年夜走進宜蘭市，感受宜蘭人的熱情，體驗城市的溫度與魅力，並在璀璨的煙火與熱情的音樂中，留下最難忘的跨年回憶，一起邁向幸福的2026年！

