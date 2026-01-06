宜蘭跨年首唱出道作 Ivan & Anita攜首支洗腦單曲開啟冒險篇章

兄妹唱跳雙人組合Ivan & Anita以出道單曲〈Gotcha!〉正式踏入華語樂壇，兩人於跨年夜首度登上宜蘭跨年晚會舞台，迎來人生第一次拿麥克風的公開演出，也同步首唱新歌，為 2026 年寫下嶄新起點。事實上，早在跨年前一個月得知演出消息時，兄妹倆便陷入「興奮又不知所措」的狀態，坦言從未一起合力準備過如此規模的大舞台，只要一回到家、只要有共同時間，兩人便不斷反覆練習、請教老師意見，只希望能把第一次的重要舞台做到最好。

(圖｜滾石唱片提供)

作為出道首支單曲，〈Gotcha!〉由擅長復古 groovy 氛圍的冰球樂團主唱王昭權操刀製作，以動感十足的Dance Pop為基底，融合Bubblegum Pop的明快節奏與洗腦口號式副歌，將幸運與驚喜牢牢抓住。編曲中巧妙點綴Synth-Pop電子合成器色彩，堆疊出夢幻卻不失節奏感的音樂層次，營造出帶點科幻感的舞池場景，邀請聽眾跟隨Ivan & Anita的腳步，踏入屬於新世代的青春尋寶遊戲。

值得一提的是，〈Gotcha!〉也是兄妹首次參與填詞創作，談到推出出道作品的心情，Ivan & Anita 形容既興奮又格外珍惜，歌曲以「抓住驚喜與機會」為核心概念，希望陪伴粉絲在面對未知與挑戰時，依然能用正面能量勇敢前行。

舞蹈與視覺設計上，〈Gotcha!〉刻意加入大量面向觀眾、張開手掌與「抓住機會」的動作，搭配上下跳動的律動，盼能帶動大家一起參與。為了讓新歌更快被記住，Ivan & Anita也預告將發起舞蹈挑戰的 Reels，邀請粉絲一同加入。除了出道單曲外，兩人也透露將於今年 2 月與 3 月的重要節日推出兩首風格截然不同的新作，持續為屬於他們的青春篇章寫下更多驚喜。

(圖｜滾石唱片提供)