宜蘭跨族群結盟 反礦場開發

宜蘭縣大同鄉崙埤部落與員山鄉中華村30日以傳統祭儀跨族群結盟，公開宣示堅決反對東峻、永合研礦場開發案。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣大同鄉崙埤部落與員山鄉中華村30日以傳統祭儀跨族群結盟，公開宣示堅決反對東峻、永合研礦場開發案，部落呼籲政府應重視地方心聲，不應讓制度漏洞淪為強行開發的護身符。縣府回應，將秉持守護環境與縣民健康立場，與民眾站在一起。

昨早由泰雅族耆老楊有福擔任主祭，在崙埤部落風雨廣場以傳統Lmuhuw吟唱，揭開抗議序幕，叮囑族人敬畏土地、珍惜自然，否則將遭嚴厲詛咒，儀式莊嚴肅穆，象徵守護家園決心。

崙埤部落傳統領域與中華村行政區高度重疊，雙方長年共同面對礦場開發威脅，此次透過泰雅族Sbalay（和解與重整）精神結盟，族人與村民齊聲高喊口號，展現跨族群合作與共同捍衛水源的堅定立場。

泰雅爾族民族議會代表指出，兩地居民皆由這片土地滋養而生，能跨越族群界線攜手合作是台灣轉型正義的重要實踐。多位立委、縣議員及公民團體也到場表達聲援，強調守護水源責無旁貸。

崙埤部落會議主席張志文重申，部落已於12月5日決議反對礦場開發，批評現行諮商同意制度以「部落數」計算而非實際人數，嚴重扭曲民意，呼籲政府正視地方心聲，勿讓制度漏洞成為開發護身符。

縣府工商旅遊處回應，有關《礦業法》及《環評法》主管機關雖屬中央權責，不過基於礦區及礦業用地位於縣內，且地點大多位在林業用地或原民地，縣府將秉持守護環境、維護縣民健康前提下，繼續與縣民站在一起，堅持捍衛好山好水，共同疼惜這片土地。