宜蘭路口塞爆又違停 黃琤婷籲推AI號誌、黃網線解套

（記者陳志仁／宜蘭報導）宜蘭縣多處路口在尖峰的時段壅塞與違停亂象，影響交通順暢與公共安全，更長期困擾宜蘭鄉親；為此，宜蘭縣議員黃琤婷今（6）日在議會質詢指出，中山路、興東路、純精路口等主要幹道時常塞到「卡死」，不僅影響通行效率，更恐延誤消防救護車的出勤，成為嚴重隱患。

圖／宜蘭縣議員黃琤婷建議，縣府應盤點高壅塞的路口，全面設置「禁止佇留黃網線」，並結合科技執法與路口即時影像的監控，確保車流順暢及淨空。（宜蘭縣議員黃琤婷提供）

黃琤婷建議，縣府應盤點高壅塞的路口，全面設置「禁止佇留黃網線」，並結合科技執法與路口即時影像的監控，確保車流順暢及淨空；因此，她主張導入AI智慧號誌系統，依車流變化即時調整燈號，避免固定秒數造成瓶頸，提升交通效率，讓路口更順暢、安全。

廣告 廣告

針對學校周邊交通混亂的問題，黃琤婷表示，接送時段的車潮集中，建議縣府與警察局、教育處合作試辦「動態車道管制」，上放學尖峰暫時調整車道的方向，加速分流；並強化導護協勤的裝備，編列預算補助反光背心、雨衣、指揮棒等裝備，保障愛爸愛媽執勤安全。

黃琤婷說，交通亂象不全來自駕駛惡意，許多違規源於「標線模糊、宣導不足」，不少民眾仍誤會「單黃線能久停」、「白線就是能停」、「紅燈可右轉」等，反映標線不清與規則難以理解；建議縣府推出「交通標線懶人包」與宣導圖卡，從社區、校園同步推廣，並清查模糊標線、統一標準，結合科技執法與警示標誌，避免「陷阱式取締」。

黃琤婷強調，「讓民眾知道什麼時候該停、該讓，才能減少衝突與誤會，讓道路更安全、行人更放心、交通更順暢」；交通管理是公共教育工程，應從「路口淨空」、「標線清晰」、「宣導到位」、「導護安全」四面向著手，透過制度、科技與教育整合警察、交通、教育力量，讓鄉親「平安出門、順利回家」。

更多引新聞報導

非洲豬瘟衝擊攤商生計 黃琤婷籲啟動補貼與地方紓困

黃琤婷帶領祖孫三代手作 永生花相框留住幸福時光

