宜蘭路邊停車女收費員遭暴力攻擊腦震盪警逮嫌犯 縣府譴責暴力

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府僱用的一名蔡姓路邊停車女收費員，昨晚在宜蘭市執行公務時，在毫無防備情況下遭人攻擊頭部，造成輕微腦震盪及手腳挫傷，宜蘭警察分局今天(4日)證實，警方已將涉案嫌犯帶回偵辦，縣府嚴正譴責暴力行為。

據了解，昨晚6點半，這名蔡姓女收費員到宜蘭市中山路三段路邊停車場執行公務，對一輛自小客車辦理收費製單作業後，準備騎乘電動腳踏車離去，自小客車副駕乘客突然下車，朝蔡女頭部出拳毆打，蔡冷不防遭受攻擊摔車倒地。

路人目擊案發過程打電話報警，轄區派出所警員及時到場，將涉嫌打人男子帶回偵辦。蔡姓女收費員前往醫院就醫，有輕微腦震盪及手腳挫傷，經過治療後返家休養。

宜蘭縣政府交通處長黃志良表示，蔡姓收費員執行公務遭人暴力相向，縣府嚴正譴責暴力行為，支持檢警依法嚴懲以儆效尤，避免類似事件再度發生。

