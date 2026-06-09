宜蘭身障運代表隊狂奪20金 寫輝煌新頁

全國身心障礙國民運動會宜蘭縣代表隊表揚典禮，由代理縣長林茂盛親自頒獎表揚績優選手。陳昀暄（左起）、林麗卿、劉振民，表現亮眼。



（記者董秀雲攝）

▲全國身心障礙國民運動會宜蘭縣代表隊表揚典禮，由代理縣長林茂盛親自頒獎表揚績優選手。陳昀暄（左起）、林麗卿、劉振民，表現亮眼。



（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府昨（九）日上午十一時在縣府縣民大廳隆重舉行「一一五年全國身心障礙國民運動會代表隊表揚典禮」，由代理縣長林茂盛親自頒獎表揚績優選手，宜蘭縣體育會名譽理事長蔡岡志、縣議員黃定和；市代連聖懷、宜蘭縣慢飛天使協會理長王宜忠、秘書長李昭儀、宜蘭縣三星鄉大洲國小校長鄭適慶、縣府教育處長陳金奇共同出席。宜蘭縣代表隊表現極為耀眼，一舉斬獲二十金十七銀、七銅，共計四十四面獎牌，相較於上屆的十四金、十二銀、十五銅，金牌數與銀牌數皆創下大幅成長的亮麗成績，充分展現宜蘭選手挑戰自我的堅毅精神。超越障礙、特別「金」彩讚！

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代理縣長林茂盛表示，為勉勵選手們在賽會期間的優異表現，今年總計頒發總額高達九十五萬五千元的選手獎勵金，創下宜蘭縣歷史新高紀錄。期許透過此次表揚大會，勉勵身障績優選手們繼續發揮運動天賦，並將這份永不放棄、尋求突破的精神延伸至未來的體育賽賽事與人生道路，持續超越自我，也為宜蘭縣體育成績再創高峰。

一一五年全國身心障礙國民運動會代表隊表揚典禮，開場表演由宜蘭縣三星鄉大洲國小熱舞女團精湛演出，雖然成立不到半年的時間，期間積極參與各項展演活動，曾受邀參加三星鄉國中小聯合才藝表演及台灣童心團社會與關懷協會公益演出，逐漸累積豐富的舞台經驗，頗獲好評。

「一一五年全國身心障礙國民運動會」於五月廿三日至廿六日在新北市各比賽場館展開，其中肢障女子組F三三級的林麗卿選手表現驚豔，在個人鉛球、鐵餅、標槍項目中囊括三面金牌，更在鉛球與鐵餅項目以超群實力雙破全國紀錄，並締造「三鐵項目四連霸」的傲人偉業；肢障男子組T四四級的劉振民選手同樣大放異彩，斬獲二面金牌，並在一百公尺短跑項目中，以強勢爆發力一舉打破全國紀錄；聽障女子組方面，目前就讀宜蘭高商的陳昀暄選手成為此屆的金牌收割機，第二度參賽的她，展現國際級的競技水準，在二百、四百、八百及一五○○公尺項目中一口氣奪得四面個人金牌。其中四百及八百公尺更雙雙打破大會紀錄。陳昀暄自南屏國小高年級加入體育班起，便專攻中長距離。