宜蘭轎車違規"占車道買早餐" 後方整路回堵 民眾氣投訴
地方中心／黃富溢 宜蘭報導
周五（22）早上7點多，正值上班尖峰時段，宜蘭有轎車違規停在路中央，占據約2/3車道，讓副駕乘客下車買早餐，後方車輛按喇叭示意，反遭回嗆，造成後方整排車輛回堵大塞車，只剩機車勉強通過，整整占了四、五分鐘後才離開，引發後方駕駛不滿投訴。
行車紀錄器拍下，前方一輛白色自小客車，打著雙黃燈停在路中央，占據2/3車道，隨後往前挪到雙白線旁，讓後方整排汽車回堵、動彈不得，只剩機車能勉強鑽過。這時副駕乘客還悠哉下車買早餐，就這樣霸占了四、五分鐘才離開，彷彿把街道當自己家，誇張行徑，讓後方駕駛氣得投訴。
聲源:投訴人(變音)：「下車買早餐，然後是有示意按他的喇叭，就是後面已經滿嚴重的塞車，因為上班時間嘛，那車主還下車就是罵人啊，說買個早餐停車怎樣什麼的，是有一點啦(嚇到)就是有一點恐懼的感覺這樣子，我有點害怕這樣」。
附近民眾：「這裡雙白線有車停在那邊買東西，車全部都兩排，所以有車違停 ，擋在那邊才會過不去」。
附近民眾：「等好幾台車才能出去，(為什麼)紅綠燈很多，車子它也不讓你啦」。
白車駕駛違規停車，造成大塞車。（圖／民視新聞）
白車駕駛違規停車，造成大塞車！事發就在宜蘭中山路五段
過宜蘭橋往北方向，周五早上7點多當時正值上班時間，車流量大，轉彎直行車輛全卡在一起，加上雙白線怕違規被檢舉，民眾不敢亂超車，結果被這台違停轎車害到動不了。警方獲報後到場已經不見了。
宜蘭分局新生所所長 黃柏瑋：「本分局確有接獲110報案，惟派員趕赴現場未發現違規車輛，續責由轄區派出所於重點時段加強巡邏、取締違規」。
宜蘭轎車違規「占２／３車道。（圖／民視新聞）
違規占用車道，依道交條例，可處600到1200元罰鍰，一時圖方便隨意停車。造成整條路大塞車，不僅害了別人，還可能吃上罰則。
原文出處：宜蘭轎車違規「占２／３車道」買早餐 引後方整路回堵民眾氣投訴
