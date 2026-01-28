宜蘭農場動物遭同業投毒誤食致死 受害農場：配合訴訟為生命討公道

宜蘭三星鄉某農場王姓負責人疑似因不滿前員工跳槽至冬山鄉另一間農場，三度操縱空拍機至該農場投擲毒飼料，導致多隻動物誤食而死，檢方依法起訴王男，建請法院從重量刑。受害農場昨天發布聲明表示，會配合訴訟，為死去小生命討回公道；遭指控投毒的農場則說，已終止與王男一切合作，且王男後續自行經營其他農場，其相關行為與農場營運無關。

宜蘭縣冬山鄉一處農場動物疑遭三星鄉某農場王姓負責人以空拍無人機投毒飼料致死，檢方調查後認為王男行為惡劣，依違反動物保護法及刑法毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。圖為王男作案用空拍無人機證物。（圖 ／警方提供）

宜蘭地方檢察署起訴書指出，王男因不滿徐姓前員工離職，跳槽到冬山鄉某農場工作，涉嫌於2023年6月間，三度操控空拍機飛至徐男工作的農場上方，讓機身上下搖晃，把裝有毒苜蓿粒飼料的杯子，傾倒撒落於園區內，造成多隻動物誤食後死亡。

廣告 廣告

檢方認為，王男行為惡劣，依違反動物保護法及刑法毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。

受害農場昨天發聲明指出，雖法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書是對無辜生命的交代。身為動物照養產業一員，經營動物場域不僅是商業活動，更是對生命的承諾與責任。同業間競爭應建立在動物照養及環境品質提升，而非跨越道德與法律紅線，更不應讓無辜動物淪為競爭下的犧牲品。

遭指控投毒的農場則澄清，從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物的行為。2023年6月發現王男個人的行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王男一切合作。王男之後另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬他個人行為，與農場的營運、管理及動物照護完全無關。