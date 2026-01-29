宜蘭農場空拍機投毒害死動物！Google地圖遭惡搞改名開酸

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

宜蘭知名「張美阿嬤農場」爆出空拍機投毒案，引發社會譁然。農場小兒子王逢昇因不滿員工跳槽，於 2023 年多次利用空拍機，向競爭對手農場投放摻有劇毒農藥的苜蓿粒，造成多隻動物中毒死亡。事件曝光後引發網友抵制，近日更有人在 Google 地圖惡搞其分家經營的農場名稱，改為「王老先生投毒休閒農場」，再度掀起熱議。

宜蘭知名「張美阿嬤農場」爆出空拍機投毒案，引發社會譁然。 (圖／張美阿嬤農場臉書）

檢警調查指出，王逢昇於 2023 年 6 月間，三度深夜操作空拍機，假借勘察其他農場經營狀況之名，將摻有農藥「托福松」的苜蓿粒投放至冬山鄉某農場，導致侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食後暴斃，另有十多隻動物出現中毒嘔吐症狀，被害業者隨即報警處理。

宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男，並指出其手段惡劣、毫無悔意，建請法院從重量刑。

案發後，農場經營權由阿嬤的女兒王姮月接手；王逢昇則於 2024 年另行開設樹懶餐廳（萌寵農場）及王老先生休閒農場。雖名義負責人為阿嬤的女兒王士予，但地方人士指出，實際經營者仍是王逢昇。

張美阿嬤農場昨（28）日發表聲明澄清，強調王男已是「前員工」，其行為屬個人犯罪，與農場無關；樹懶餐廳也撇清關係，表示自民國 113 年 11 月 26 日成立以來，負責人皆為王士予。

然而輿論持續延燒，網友近日在 Google 地圖上，將「王老先生休閒農場」改名為「王老先生投毒休閒農場」，並留下大量一星負評，怒批「動物是無辜的」、「商業競爭不該毒死動物」，使業者形象再度受挫。

