宜蘭農場空拍機投毒！釀3死10多隻中毒 「員工爆吸入灼傷」受害業者淚訴：牠們是寶貝

受害業者特助出面回應事件，一度哽咽表示難以接受。（翻攝畫面、臉書＠星夢森林劇場）

宜蘭三星鄉一名王姓休閒農場負責人，爆3度操控無人機投毒，毒死其他家農場草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿，檢警追查更發現，王男是「張美阿嬤農場」負責人的小兒子，起訴書曝光後引發譁然。對此，受害業者特助Alison一度哽咽表示難以接受。

全台首例空拍機投毒案，掀起大票網友關注，起訴書曝光後，張美阿嬤農場、樹懶餐廳（萌寵農場）共同於今（28日）發出聲明，喊冤網路新聞不實指控，並表示樹懶餐廳至始至終為王女士為負責人，與餐廳毫無相關，強調網路上對樹懶餐廳的惡意不實指控，已侵害名稱及商譽，將保留法律追訴的權利。但該聲明事後被網友踢爆，「萌寵/樹懶餐廳負責人王男，被抓包後已經改由其他人掛名」，並PO出台灣公司網登記，樹懶餐廳原負責人從王男改為張美，並核准設立。

至於受害業者「星夢森林劇場」也出面還原事發情況。據《TVBS》報導，特助Alison受訪坦言，想起死去的3隻小動物，還有十多隻動物也中毒，幸好事後均搶救回來，特助一度哽咽落淚表示，「我們一直都把動物就像我們自己的家寵一樣，牠們就是我們的心肝寶貝，所以真的很難過」，也坦言當時空拍機播灑毒飼料時因為廣泛撒布，導致全體同仁也有吸入毒飼料，出現上吐下瀉及呼吸道灼傷等不適症狀。

根據起訴書指出，王男為三星鄉一處農場負責人，因不滿員工跳槽、形成競爭關係，3度操控無人機投泡過的劇毒農藥「托福松」飼料，毒死草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿等動物，然而除了羊駝外也有其他動物誤食毒藥，導致身體不適狀況，由於全案達動保法「情節重大」程度，加上王男未與被害方和解，檢方最終依違反動物保護法、刑法毀損罪提起公訴，並建請法院從重量刑。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

