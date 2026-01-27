宜蘭農場老闆不滿員工跳槽！空拍機投毒3萌寵枉死 遭起訴求處重刑

宜蘭一家農場因競爭對手投毒，園內3隻明星動物枉死。（翻攝畫面）

宜蘭縣內不少親子觀光農場，競爭激烈，卻有不肖業者王男，因不滿員工跳槽，竟利用空拍機三度投毒至對方工作農場，導致園區侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」中毒身亡，宜蘭地檢署今（27日）偵結，依違反《動物保護法》及毀損罪起訴王男，且因手段惡劣，向法院請求從重量刑。

案發於2023年5、6月間，檢方查出，在三星經營農場的王男，指使不知情員工加工苜蓿粒，先浸泡農藥「托福松」，再混沙子曝曬乾燥，製成肉眼難以辨識的毒餌後裝進飲料杯，王男分別於同年6月12日、24日及25日凌晨，跑到前員工跳槽任職的冬山鄉某農場投毒。

王男將毒餌罐綁上空拍機，並遙控機身上下晃動，藉此將毒餌灑落園區，導致園內侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」與羊駝「多比」陸續出現中毒症狀，並陸續在6月19、20日死亡，同時園內也有多隻動物出現不適狀況，經台大解剖後，皆驗出托福松。

園區人員也從不明空拍機多次盤旋驚覺有異，暗中觀察發現王男是背後操控者，隨即報案處理，即使警方在王男住處搜出空拍機、遙控器及毒餌，王男第一時間仍否認犯行，向警方供稱，只是想探查競爭園區「有什麼建設可模仿」，毒餌則是殺老鼠用。

王男直到罪證確鑿，包含監視畫面、手機對話等鑑定出爐，才坦承犯行，宜蘭檢方今偵結，認為王男身為農場負責人，理應守護動物生命，卻因商業競爭生惡念，且對開放場所投毒，恐讓遊客陷入誤觸、誤食風險，行為屬情節重大，且至今未與被害者和解，建請法院從重量刑。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





