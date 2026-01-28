宜蘭農場遭同業「空拍機投毒」釀動物死亡 園方發聲明：心碎且不可饒恕的悲劇

宜蘭縣 / 吳欣蓉 綜合報導

位在宜蘭冬山鄉的「星夢森林劇場」2023年遭到同業利用空拍機投毒，導致園區侏儒山羊、梅花鹿與羊駝陸續身亡，昨(27)日園方發聲明，直呼是心碎且不可饒恕的悲劇，透露宜蘭地檢署已偵結並正式提起公訴，園方會持續配合訴訟，捍衛動物安危。

星夢森林劇場2023年發生園區動物集體中毒事件，經查發現是同業不滿員工跳槽到此，憤而以空拍機投擲混有劇毒農藥的飼料至園區。昨日園方透過聲明表示，2023年夏天園區遭受令人痛心的非法傷害，導致多位可愛的小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員全力急救後，仍遺憾離開，這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。

園方透露，為了守護動物家人，在案發當下即刻報警，並委請律師，全力配合檢警調查，經歷漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地檢署已偵結，並正式提起公訴，雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。

園方認為，身為動物照養產業的一員，始終深信經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任，指出同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。由衷希望，此次事件能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。

園方表示，考量案件已進入法院審理程序，為尊重法治，暫時無法對外透露具體細節，並將持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時，案發後，園區已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位毛孩子。最後向這段時間伸出援手的獸醫師、防疫所長官、警察、以及眾多同業夥伴致上最深的謝意，喊話會帶著對逝去夥伴的思念與使命感，繼續提供溫暖、安全且富有教育意義的環境，讓每一份對動物的喜愛都能在這裡安心綻放。

