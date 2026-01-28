宜蘭農場遭「空拍機投毒」釀動物死亡 兇手竟是張美阿嬤兒子

【緯來新聞網】宜蘭縣發生「空拍機投毒」案件，三星鄉一名王姓農場負責人，因不滿員工跳槽，竟3度操縱無人機，將摻有劇毒農藥的飼料投至對方園區，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝食用後中毒死亡。追查更發現，王男是「張美阿嬤農場」負責人的小兒子，宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴，並向法院建請從重量刑。

宜蘭發生「空拍機投毒」事件，嫌犯竟是「張美阿嬤農場」負責人的小兒子。（圖／翻攝畫面）

根據起訴書，王男是三星鄉一處農場負責人，因不滿徐姓男員工離職跳槽，雙方形成競爭關係，於是在2023年5、6月間，指示不知情的江姓員工，將苜蓿粒浸泡在農藥「托福松」與水的混合液中，再混入砂子曝曬，放入飲料空罐內。



王男隨後在同年6月12日、24日及25日凌晨4時許，趁四下無人時，駕車到安農溪旁堤防道路，操控空拍機飛到徐男工作的農場，透過上下搖晃機身，讓裝有毒苜蓿粒的容器傾倒，將毒餌灑在園區內，導致動物陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫等中毒症狀，並接連暴斃。死亡動物送往台灣大學解剖，皆驗出「托福松」成分。

農場員工追查，發現兇手是「張美阿嬤農場」負責人的小兒子。（圖／翻攝自張美阿嬤農場臉書）

後來農場員工巡視，察覺上空有不明空拍機，覺得事有蹊蹺，於是暗中尾隨，結果發現是王男操控而報警。警方於同年6月27日上午到王男住處等地搜索，查扣無人機、苜蓿粒及相關證物。



起初王男否認犯行，辯稱其無人機沒有投擲功能，飛行目的是為了觀察競爭對手園區建設以供參考，並稱毒餌是為了防治自家農場的老鼠，直到警方出示監視器畫面、手機對話及鑑定報告後，王男才坦承犯行。



檢方認為，王男身為農場經營者，應該更重視動物的生命與健康，卻只因為不滿員工跳槽，2度以無人機餵毒，且灑毒的園區是開放的休閒場所，園區有提供苜蓿粒供遊客餵食動物，王男行為恐導致遊客接觸、甚至誤食殘留毒物，已達動保法「情節重大」程度，加上未與被害方和解，依違反動物保護法、刑法毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。

