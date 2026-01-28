宜蘭農場3度空拍機投毒！草泥馬、侏儒山羊慘死 張美阿嬤喊冤「不實指控」卻被網友抓包

王姓農場主不滿員工遭到挖角，3次操縱空拍機投毒殺害同行的羊駝，張美阿嬤農場與樹懶餐廳，發聲明切割。（翻攝畫面、張美阿嬤臉書）

宜蘭三星鄉一名王姓休閒農場負責人，爆3度操控無人機投毒，毒死其他家農場草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿，檢警追查更發現，王男是「張美阿嬤農場」負責人的小兒子，起訴書曝光後引發譁然，甚至還成全台首例。對此，張美阿嬤農場、樹懶餐廳（萌寵農場）被網友起底是相關企業，稍早也共同發出聲明稿。

全台首例空拍機投毒案，掀起大票網友關注，起訴書曝光後，張美阿嬤農場、樹懶餐廳（萌寵農場）共同於今（28日）發出聲明，指針對近期一些不實資訊，相關說明已整理在圖中，請大家以公告內容為準，同時也表示樹懶餐廳至始至終為王女士為負責人，與餐廳毫無相關，強調網路上對樹懶餐廳的惡意不實指控，已侵害名稱及商譽，將保留法律追訴的權利。值得關注的是，雙方在臉書PO的聲明的貼文，都關閉留言。

廣告 廣告

不過有網友踢爆，「萌寵/樹懶餐廳負責人王男，被抓包後已經改由其他人掛名」，並PO出台灣公司網登記，樹懶餐廳原負責人從王男改為張美，並核准設立，讓不少網友大呼，「他們fb已經關留言！還發聲明稿？？？ 我的天」「做出這麼沒天良的事會有現世報的」「可惡，虧我過年還訂位了！明天打去取消！怎麼可以惡劣壞心到傷害無辜動物」「抵制起來！做出這種罄竹難書的行為，真的是包包勒，去拉正～」「三星有名的也不多了，很好猜」。

有網友踢爆「萌寵/樹懶餐廳負責人王男，被抓包後已經改由其他人掛名」。（翻攝自台灣公司網）

根據起訴書指出，王男為三星鄉一處農場負責人，因不滿員工跳槽、形成競爭關係，3度操控無人機投毒，毒死草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿等動物，然而除了羊駝外也有其他動物誤食毒藥，導致身體不適狀況。全案曝光關鍵是農場員工巡視，察覺上空有不明空拍機，覺得事有蹊蹺暗中尾隨，結果發現是王男操控而報警。為此警方於同年6月27日上午到王男住處等地搜索，查扣無人機、苜蓿粒及相關證物。

據了解，檢警偵辦期間，王男矢口否認犯行，辯稱其無人機並無投擲功能，而使用無人機飛行目的僅是觀察競爭對手園區建設以供參考，稱毒餌是為防治自家農場老鼠，直到警方出示關鍵監視器畫面、手機對話紀錄及鑑定報告後，王男才坦承犯行。全案達動保法「情節重大」程度，加上王男未與被害方和解，檢方依違反動物保護法、刑法毀損罪提起公訴，並建請法院從重量刑。

張美阿嬤農場、樹懶餐廳（萌寵農場）除了被網友起底是相關企業外，稍早也一起共同發出聲明稿。（翻攝自張美、樹懶餐廳臉書）

更多鏡週刊報導

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

19歲遭前男友外流「18分鐘性愛片」牟利 身價20億名媛痛訴：那不是醜聞是虐待

同居仍「約砲同戲女演員」頂流男神遭前女友毀滅式爆料 剃髮逃避吸毒檢測