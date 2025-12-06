宜蘭農潮北上展成果 展現農村創新能量與品牌力

宜蘭農潮．山海直送成果展首次北上北投開場，吸引眾多北部民眾到場體驗，現場互動熱絡。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府六日在臺北市新北投車站與七星公園舉辦的「一一四年度宜蘭農潮．山海直送成果展」開幕記者會。活動首次北上，結合「計畫成果展示」、「農潮市集」及「主題交流短講」三大主軸，全面呈現宜蘭農村社區的產業能量、加工成果與品牌故事，吸引眾多北部民眾到場體驗，現場互動熱絡，成功展現宜蘭友善農產與農村再生精神。

縣府農業處表示，活動現場展示十件由宜蘭農漁職人精心打造的優質及具潛力產品，分為概念組與成熟組兩組呈現成果：概念組由農生意導師協助盤整產品開發流程、加工方式與產品定位；成熟組則由設計團隊與生產者討論包裝改善方案，提升每件產品完整度與市場競爭力。今年度農潮成員，宜蘭五代相承的老字號台菜餐廳「渡小月餐廳」以農潮食材設計的經典宜蘭菜色展示，呈現創新食材應用，精緻的造型打破傳統台菜的印象，成為現場展區亮點廣受好評。

此次活動由農業部農村發展及水土保持署支持，成果展成功將宜蘭農村特色產品推廣至都會區，提升品牌能見度與農產通路建構，也呈現農村創新活力與友善環境精神。