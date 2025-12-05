宜蘭農潮．山海直送 六日於北投登場

「宜蘭農潮．山海直送」將於六、七日在台北市新北投車站與七星公園盛大登場。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府將於六、七日舉辦「一一四年度宜蘭農潮．山海直送」成果展，首度移師台北市新北投車站與七星公園盛大登場。活動以「計畫成果展示」、「農潮市集」及「主題交流短講」三大主軸，邀請北部民眾透過市集與展覽體驗，感受宜蘭友善農產的魅力及深厚農村再生精神。

「宜蘭農潮．山海直送」首度於北投登場山海直送，為農村再生總合計畫的重要推動項目。現場將展示十件由宜蘭農漁職人精心生產的優質產品，分為概念組與成熟組呈現輔導成果：概念組由農生意導師提供農產加工輔導，協助盤整產品開發過程所需的加工方式、產品風味測試、產品定位等資源；成熟組則由設計團隊與生產者密切討論，提出產品包裝改善方案，讓每件產品更臻完美。今年更邀請本年度農潮成員，宜蘭五代相承的老字號台菜餐廳「渡小月餐廳」以農潮食材設計經典宜蘭菜色展示，呈現創新食材應用，也成為展場亮點之一。

在展示單位中，也可見多家代表宜蘭在地特色的品牌與組織，如來自蘇澳的蘇澳區漁會推出鬼頭刀魚丸，使用相對永續的魚種與獨家比例調製，口感Q彈，展現宜蘭海味的純粹特色；以及扎根在地逾四十年的宜農牧場，從最初十幾隻羊發展至近二百頭乳羊。堅持「生產型農場」定位，每日提供現搾、無添加的純淨羊奶，讓大眾看見畜牧業的日常與價值等。