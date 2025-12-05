「宜蘭農潮 山海直送」北投盛大登場

「宜蘭農潮 山海直送」首度移師北投，展現宜蘭農村產業升級與六級化成果!（記者董秀雲攝）

▲「宜蘭農潮 山海直送」首度移師北投，展現宜蘭農村產業升級與六級化成果!（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府將於十二月六至七日舉辦「一一四年度宜蘭農潮 山海直送」成果展，首度移師台北市新北投車站與七星公園盛大登場。活動以「計畫成果展示」、「農潮市集」及「主題交流短講」三大主軸，邀請北部民眾透過市集與展覽體驗，感受宜蘭友善農產的魅力及深厚農村再生精神。活動時間每日上午十時至下午五時。

此次活動由農業部農村發展及水土保持署支持，不僅呈現本年度計畫成果，也期望將宜蘭農村特色產品與在地價值推廣至都會區，強化農產通路並累積品牌能見度。未來將持續以六級產業化為核心，整合跨域資源，促進農村產業升級，展現永續發展實力。

「宜蘭農潮 山海直送」為農村再生總合計畫的重要推動項目，近年透過整合農漁職人能量、培力加工能力、導入設計品牌與行銷推廣，使宜蘭農產逐步邁向六級產業化，有效提升產品價值。「農生意導師制度」持續協助小農深化加工知識與品牌經營能力，並與設計團隊合作推出兼具地方文化與市場競爭力的創新農食產品。

現場將展示十件由宜蘭農漁職人精心生產的優質產品，分為概念組與成熟組呈現輔導成果：概念組由農生意導師提供農產加工輔導，協助盤整產品開發過程所需的加工方式、產品風味測試、產品定位等資源；成熟組則由設計團隊與生產者密切討論，提出產品包裝改善方案，讓每件產品更臻完美。今年更邀請本年度農潮成員，宜蘭五代相承的老字號台菜餐廳「渡小月餐廳」以農潮食材設計經典宜蘭菜色展示，呈現創新食材應用，也成為展場亮點之一。

在展示單位中，也可見多家代表宜蘭在地特色的品牌與組織，如來自蘇澳的蘇澳區漁會推出鬼頭刀魚丸，使用相對永續的魚種與獨家比例調製，口感Q彈，展現宜蘭海味的純粹特色；以及扎根在地逾四十年的宜農牧場，從最初十幾隻羊發展至近二00頭乳羊。堅持「生產型農場」定位，每日提供現搾、無添加的純淨羊奶，讓大眾看見畜牧業的日常與價值等。

「農潮市集」將邀請歷年參與計畫的小農夥伴與農漁職人展售產品，並設計消費集點兌換小禮品的互動機制，增加現場趣味。活動期間亦安排多場主題交流短講，由宜蘭農潮與北投雲集食農教育勞動合作社共同分享有機轉作、環境教育、畜牧經營、加工與銷售、社區營運等實務經驗，吸引對農村議題有興趣的民眾參與。