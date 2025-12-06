「宜蘭農潮 山海直送」北投精彩開場 農村產業創新成果綻放亮眼呈現 從成果展示、市集體驗再到主題交流短講，呈現宜蘭農村產業新風貌。（宜蘭縣政府提供）

▲「宜蘭農潮 山海直送」北投精彩開場 農村產業創新成果綻放亮眼呈現 從成果展示、市集體驗再到主題交流短講，呈現宜蘭農村產業新風貌。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府今(六)日在臺北市新北投車站與七星公園舉辦的「一一四年度宜蘭農潮 山海直送成果展」開幕記者會。活動首次北上，結合「計畫成果展示」、「農潮市集」及「主題交流短講」三大主軸，全面呈現宜蘭農村社區的產業能量、加工成果與品牌故事，吸引眾多北部民眾到場體驗，現場互動熱絡，成功展現宜蘭友善農產與農村再生精神。

此次活動由農業部農村發展及水土保持署支持，成果展成功將宜蘭農村特色產品推廣至都會區，提升品牌能見度與農產通路建構，也呈現農村創新活力與友善環境精神。未來將持續深化品牌打造，串聯跨域資源，推動農村產業升級，帶動宜蘭農村向更全面的永續發展邁進。

活動現場展示十件由宜蘭農漁職人精心打造的優質及具潛力產品，分為概念組與成熟組兩組呈現成果：概念組由農生意導師協助盤整產品開發流程、加工方式與產品定位；成熟組則由設計團隊與生產者討論包裝改善方案，提升每件產品完整度與市場競爭力。本年度農潮成員，宜蘭五代相承的老字號台菜餐廳「渡小月餐廳」以農潮食材設計的經典宜蘭菜色展示，呈現創新食材應用，精緻的造型打破傳統台菜的印象，成為現場展區亮點廣受好評。

活動期間同步舉辦的「農潮市集」，邀請歷年參與計畫的小農夥伴及農漁職人展售特色產品。包括來自宜蘭三星、承襲阿嬤手作醬油風味的島匠商行，以及位於宜蘭南山、以友善耕作與全程自管提供安心自然好茶的永大茶園，讓民眾在享受農村生活氛圍的同時，也能品味在地農漁產品的真實風味。

活動期間亦舉辦多場主題交流短講，由宜蘭農潮與北投雲集食農教育勞動合作社共同分享多元農村經驗，精彩對談吸引民眾聚焦，現場互動熱烈。