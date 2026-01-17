宜蘭近海1:01發生規模4.7極淺層有感地震！台北有感
記者高珞曦／綜合報導
18日凌晨1時1分宜蘭縣近海發生規模4.7極淺層顯著有感地震，地震深度7.2公里，震央位於宜蘭縣政府東偏南方45.2公里，花蓮縣、宜蘭縣地區最大震度 4級，南投縣、臺中市、新北市地區最大震度 2級，桃園市、新竹縣、臺北市、苗栗縣、基隆市、彰化縣地區最大震度 1級。
