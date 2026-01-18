宜蘭近海4.9地震！最大震度4級 氣象署：為獨立事件

今（18日）下午4時47分，宜蘭近海發生芮氏規模4.9地震。（翻攝自氣象署）

今（18日）下午4時47分，宜蘭近海發生芮氏規模4.9地震，最大震度達4級，中央氣象署表示，這起地震屬於獨立事件，與近期其他地震及過往較大規模地震無直接關聯，提醒民眾不必過度恐慌，但仍應留意防災安全。

根據中央氣象署地震報告，地震震央位於宜蘭縣政府南方約45.4公里的近海區域，地震深度僅5.9公里，屬極淺層地震。各地最大震度以宜蘭、花蓮4級為主，雙北、台中、南投約2級，雲林以北多有1級以上震感。

地震測報中心主任吳健富說明，這起地震發生在宜蘭東方的「和平海盆」，屬於菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊下方所引發的隱沒帶地震。板塊隱沒過程中產生向下拉扯力量，造成局部地形拉張下陷。

吳健富也指出，規模4.9的地震在台灣相當常見，尤其東半部為地震好發帶，近期南澳海盆與和平海盆一帶地震活動頻繁，但多屬獨立事件，與去年12月宜蘭外海規模7.0地震無關。他提醒，雖屬正常地質現象，民眾仍應平時做好防災準備，以應對突發狀況。

