宜蘭近海7.0強震！大陸福建、浙江、廣東等地也搖晃 陸網友：還以為喝多了

12月27日晚間，台灣宜蘭近海發生規模7.0的強震，震央距離宜蘭縣政府僅32公里，震源深度72.8公里，全台搖晃，震感明顯，就連大陸的福建、浙江、廣東與江蘇等地也有震感。

27日晚間，台灣宜蘭近海發生規模7.0的強震，就連大陸的福建、浙江、廣東與江蘇等地也有震感。（圖/翻攝自 bilibili）

據了解，這次地震的震動方式為先上下後左右，讓許多民眾回想起1999年的921大地震，甚至直言這是近年來感受最強烈的一次地震。地震的影響範圍不僅限於台灣本島，就連大陸的福建、浙江與江蘇等地也有震感，隨即引發當地網友的熱烈討論「有沒有福州的，這邊震感還挺大，整個男生宿舍全都被嚇跑下樓了，結果發現樓下門是鎖的」、「嘉興20層，樓體輕微搖晃，還以為喝多了」、「粵北九樓，人生中搖晃得最厲害一次」、「嚇哭了」、「這波範圍超大，我在洗澡也晃到嚇死」、「床都在晃！」

此外，其他地區如廣西、江西、安徽等高樓住戶也紛紛表示有感，地震消息也在微信、微博、QQ等社群平台上被廣泛討論。

