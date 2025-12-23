宜蘭逆倫命案 39歲啃老男長期痛毆！病父「赤裸瘦成皮包骨」致死

宜蘭地檢署。呂志明攝



宜蘭縣南方澳一名39歲陳姓男子與臥病在床的67歲父親同住，卻涉嫌長期疏於照顧之餘，甚至多次動手施暴，導致陳父在營養不良、受凍及反覆毆打的情況下傷重身亡。宜蘭地檢署偵查終結，已依傷害致死罪將陳男提起公訴，全案移送宜蘭地方法院審理，法院裁定續押。

檢警調查指出，死者陳父育有4名子女，近年因疾病導致肢體障礙，生活無法自理，長期與未婚的陳男同住。父子二人皆領有身心障礙證明，家中主要經濟來源為低收入戶補助及身障津貼，陳男並無固定工作，是陳父唯一的主要照顧者。

然而，起訴書指出，自今年9月起，陳男開始不按時提供飲食，導致父親長期營養不良、體重明顯下降；在氣溫轉涼之際，更將父親衣物丟棄，僅以一條薄被覆蓋，使陳父在寒夜中受凍。

檢方進一步查出，自10月20日起，陳男情緒失控，多次徒手毆打父親，攻擊部位集中於頭部與上半身，造成左眼窩、肩胛骨及肋骨等處出現明顯瘀傷與挫裂傷。10月29日晚間6時許，陳父再度遭毆後倒臥客廳，因顱內出血併發吸入性肺炎，最終導致呼吸衰竭身亡。

直到發現父親倒地、呼喚無反應後，陳男才撥打119求救，但救護人員到場時，陳父已明顯死亡。警方報請相驗時發現，死者全身赤裸、瘦成皮包骨，身上遍布新舊傷痕，死狀悽慘。

警方詢問傷勢來源時，陳男坦承毆打父親。宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜認定，陳男明知父親毫無自衛能力，仍長期施虐並造成死亡結果，犯罪情節重大，已構成傷害致死罪，遂依法提起公訴，並向法院聲請羈押獲准。

