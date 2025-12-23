宜蘭逆倫慘劇！39歲不孝子把病父扒光…餓成「皮包骨」再把人活活打死

記者陳弘逸／宜蘭報導

宜蘭縣南方澳驚傳逆倫命案，39歲陳姓男子照顧行動不便67歲的父親，卻把爸爸衣物丟棄，未按時餵養，平時只用一條薄被包覆，還會動手打人，造成人重傷身亡。（示意圖／PIXABAY）

宜蘭縣南方澳驚傳逆倫命案，39歲陳姓男子照顧行動不便67歲的父親，因無固定工作，父子靠低收及身障補助維生；陳男作為主要照顧者，卻把爸爸衣物丟棄，未按時餵養，平時只用一條薄被包覆，還會動手打人，造成人重傷身亡。檢方相驗時，赫然發現除遺體有多處瘀傷，人還瘦成皮包骨，追查下，陳男才坦承犯案，遭押2個月後，被依傷害致死罪起訴。

起訴書指出，陳男父親2023年因罹病導致肢體障礙行動不便，無自理能力，兩人同住，無固定工作，父子靠低收及身障補助維生，於今年9月起，就未按時餵食，導致爸爸營養不良，天冷時，還將他衣物丟棄，只用一條薄被包覆。

直到10月20日開始，陳男開始動手毆打父親，造成身上多處瘀傷，到29日傍晚，把人打到倒地，因呼叫沒反應，才打電話求助，送醫發現爸爸後顱內出血，引發吸入性肺炎，呼吸衰竭死亡，此案曝光。

經相驗，死者除遺體有多處瘀傷，還瘦到淪為皮包骨，經追查，陳男才坦承動手，偵辦期間，他遭收押，歷時2個月偵查，檢方依傷害致死罪，將嫌犯依法起訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

