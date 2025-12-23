宜蘭逆子虐死病父「全身赤裸瘦成皮包骨」 傷害致死罪起訴

宜蘭南方澳驚傳陳姓男子涉嫌毆打父親致死，被宜蘭地檢署檢察官依傷害致死罪起訴。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳驚傳逆倫命案，39歲陳姓男子將臥病在床父親的衣物脫掉，寒冬中僅用薄被包覆，且未按時餵食，再毆打老父致死，檢警相驗遺體時，陳父全身赤裸瘦成皮包骨，死狀悽慘。陳男犯後被羈押，檢察官依傷害致死罪偵結起訴，今天(23日)移送宜蘭地方法院審理。

據了解，67歲陳父育有4名子女，目前跟未婚兒子陳男同住，2人都領有身心障礙手冊，陳男沒有固定工作，父子倆靠著低收及身障補助過活。陳男10月間涉嫌多次毆打父親，最後一次動粗，發現老父倒地沒有反應，撥打119，救護人員到場，陳父明顯死亡，報請檢警相驗，揭開這起逆倫悲劇。

起訴書指出，此案中的陳父2023年因罹病導致肢體障礙行動不便，無自理能力，平日與39歲兒子陳男同住，陳男是主要照顧人。9月起，陳男未按時餵食，導致陳父營養不良，並將父親衣物丟棄，在氣溫驟降之際，僅有一條薄被包覆。

10月20日開始，陳男陸續對父親徒手毆打，陳父左眼窩、肩胛骨、肋骨等多處瘀傷，同月29日晚間6點多，陳父遭毆打後顱內出血，引發吸入性肺炎，最終呼吸衰竭死亡，陳男見父親倒臥客廳，呼叫後無反應，打電話叫救護車，但為時已晚。

警方檢視遺體，發覺陳父瘦成皮包骨，身上有多處瘀傷，向陳男詢問外傷原因，陳男坦承是他毆打所致，宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜認為涉案情節重大，向法官聲押獲准，最近全案偵結，依傷害致死罪起訴。

