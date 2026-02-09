宜蘭透天厝惡火 奪2命

宜蘭市延平路1棟3層樓出租透天厝8日晚間傳出火警，現場火勢猛烈、黑煙直竄天際，不時傳出「砰！砰！」爆裂聲響，消防人員在1樓與3樓分別尋獲69歲林姓男子與53歲劉姓除草工，兩人全身多處焦黑命喪火窟。宜蘭縣消防局火調科9日勘驗火場，初步研判起火點位於1樓房間彈簧床床尾，相關跡證已送消防署鑑定，釐清起火原因。

消防局前晚8時51分接獲報案，立即調派7個分隊投入搶救，但屋內採大量木板裝潢隔間，助長火勢延燒，甚至波及隔壁民宅，所幸隔壁第3棟鄰居1對老夫妻及時從後門逃出，未釀更多傷亡。

據了解，該透天厝原隔成5間房間、最多可住6名房客，近期已有4人退租，僅剩住在1樓的林男與3樓劉男。林男因中風行動不便，火災當下疑試圖逃生，已步出房門、一腳跨入後方廚房門口卻體力不支倒地，遭大火吞噬，消防人員前晚9時25分將人救出時已無生命徵象。

火勢於晚上9時57分控制，經逐層搜索至晚上10時13分在3樓找到已燒成焦屍的劉男，屋內1至3樓陳設與家具幾乎付之一炬。

消防局火調科昨進入火場勘驗，初步研判起火點位於1樓林男房間彈簧床床尾，該處碳化情況最為嚴重；現場未發現電器或電線燃燒殘骸，廚房瓦斯桶亦完好，門口騎樓遭波及的電動機車也排除為起火源，爆裂聲可能是高溫造成玻璃破裂。

火調人員已拍照並採集跡證送交消防署鑑定，確切起火原因待報告出爐進一步釐清。劉男弟弟已從外縣市趕抵宜蘭認屍，林男身分則由家屬確認，原本作息單純的出租屋一夜成為奪命火場，讓周邊住戶餘悸猶存。