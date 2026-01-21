宜蘭這家早餐店名太可愛！質感露營風空間，用鋼杯喝鮮奶茶超有fu，還有賓士貓店長出來巡場

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

想找個地方「合法發懶」嗎？宜蘭這家「Chill Hi Hi 笑嗨嗨早午餐」就是我們這種厭世大人的城市避難所，一進店裡，復古油燈配上鋼杯，還有萌貓店長坐鎮，療癒感滿分

但最讓我驚豔的是笑嗨嗨早餐的菜單，很有創意的名稱和菜色！內行人首推這四道鎮店之寶：芋泥控必點「八九葛葛帶我飛」，綿密芋泥肉鬆吐司配上生菜包米粉，台味創意十足；正在飲控的朋友就點「健人快吃」，舒肥雞胸肉讓你爽補 50g 蛋白質無負擔

想要罪惡一點？挑戰「阿嬤綜合三明治」，四層厚吐司夾豬排、薯餅再抹上濃郁花生醬，那個份量完全印證了「有一種餓叫阿嬤覺得你餓」，如果你吃膩了普通早餐，這間有溫度、有創意又好拍的 宜蘭早午餐店，絕對值得專程吃一波！

廣告 廣告

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

每天被工作追著跑，鬧鐘一響只想賴床，之所以會被這裡吸引，是因為現代人真的太需要一個「可以合法發懶」的地方了，我們心裡都有個想去野外露營、親近自然的夢，但一想到要準備裝備、要開長途車、還要忍受蚊蟲叮咬，那個熱情瞬間就熄滅了

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

老闆很懂那種渴望「出走」的心情，直接把 Outdoor 露營風搬進了店裡，空見內氛圍感滿點的復古小油燈，喝水用的是手感紮實的露營鋼杯，這裏不用擔心外頭的大太陽或午後雷陣雨，只要舒舒服服地坐下來，讓老闆幫你做美味早餐，營地才有的慵懶跟愜意，就能立刻擁有

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

最讓我融化的是，這裡居然還有「店貓」！ 看那隻黑白賓士貓掛著鈴鐺，眼神無辜地看著你，有貓就給讚，這頓早午餐的療癒指數直接破表

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

連兒童餐具都很有品味 另外我也注意到一個很棒的細節，這裡對親子客人很友善，店家準備的兒童餐具不是那種花花綠綠的卡通塑膠碗，而是選用了莫蘭迪色系的質感餐具，跟店裡的露營風格很搭

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

而且笑嗨嗨早午餐不只是氣氛，還有一種很接地氣的「人情味」」，翻開菜單看到什麼「八九葛葛帶我飛」、「健人快吃」，那種帶點調皮的台式幽默，會讓你覺得這裡不像是一般冰冷的網美店，更像是一個幽默的老朋友開的客廳，隨時歡迎你來吃飽、發呆、充個電

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

炸魚薯條

這道「炸魚薯條」用露營鐵盤裝著很有儀式感耶，有炸魚排、薯條，另外配菜很有誠意，清爽的黃瓜捲、生菜、蛋沙拉球和一塊地瓜，這種「炸物混搭蔬食」的組合，剛好平衡了油炸的膩感，吃完滿足又不會覺得身體負擔太重

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

金黃魚排淋上濃郁塔塔醬，酥脆不油膩，魚肉也保有水嫩口感

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

洋蔥牛肉起司堡

這顆「洋蔥牛肉起司堡」端上來真的沒在客氣，光看那個厚度就覺得「很巨」，拿在手上沈甸甸的超級紮實，它最犯規的地方，就是中間竟然夾了金黃酥脆的「炸洋蔥圈」！

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

一般漢堡頂多給生洋蔥提味，但這裡直接夾進炸物，那個口感層次完全是不同等級，大口咬下去，先是感受到肉排的啾西（Juicy）肉汁，接著馬上被洋蔥圈「卡滋」一聲的脆度爆擊，配上融化的起司跟生菜解膩，整口吃起來爽度很高

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

八九葛葛帶我飛

光聽菜名「八九葛葛帶我飛」就覺得很有戲，端上桌這盤真的「有夠派」！ 這根本是台式風格早餐的夢幻大拼盤

最搶眼的就是那個芋泥肉鬆吐司，厚度沒在客氣，綿密芋泥配上鹹香肉鬆的「鹹甜組合」完全是台灣人的愛，但最驚喜的是旁邊這個「生菜包米粉」，把台式炒米粉包進生菜裡吃，意外地解膩又清爽，吃完真的會飽到天靈蓋，CP 值很高！

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

健人快吃

這道取名「健人快吃」真的很有梗，完全是為了我們這種在飲控、或是常健身需要大量蛋白質的人設計的，那個肉量真的沒在客氣！配菜也是走「原型食物」路線，有地瓜、生菜跟蛋沙拉，整體很豐盛

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

主角是雞肉，表面微微煎過帶點香氣，重點是吃起來完全不柴，保有剛好的水嫩度，整份蛋白質高達 50 克左右，這對於常常苦惱蛋白質吃不夠的人來說，簡直是神隊友，不用委屈自己吃水煮餐，這盤既能滿足口腹之慾，又不會有罪惡感

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

菠蘿波羅蜜

這道「波蘿波羅蜜」光聽名字就非常逗趣，主角那顆菠蘿麵包烤得金黃酥脆，中間還很犯規地夾了一片起司，大口咬下那種鹹甜交織的口感，真的會讓人把減肥這件事拋到九霄雲外（罪惡呀）

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

不只麵包搶戲，旁邊的配料根本是「快樂拼盤」，有淋上塔塔醬的炸雞排、酥脆洋蔥圈，還有那個很懷舊的小熱狗，雖然直覺熱量不低，但偶爾想放縱一下，點起來啦

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

阿嬤綜合三明治

這款「阿嬤綜合三明治」端上來真的會讓人會心一笑，完全印證了「有一種餓叫阿嬤覺得你餓」這句話，光看那個側面「斷面秀」就覺得有夠浮誇，整整四層吐司夾好夾滿，單手幾乎快要握不住

配料是最經典的台式美味：火腿、煎蛋、卡拉雞、豬里肌，再加上大量清爽的小黃瓜絲和生菜去平衡油膩感，早餐吃這一份大概可以飽到下午去了

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

香辣川味皮蛋麵

這道「香辣川味皮蛋麵」原本以為會辣到噴火，結果意外地超級「涮嘴」！ 它的靈魂就在那個醬汁，店家很聰明地加了「花生醬」去調和川味辣醬，讓原本銳利的辣度變得溫潤很多，不敢吃大辣的人也能輕鬆駕馭（體感是小辣）

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

醬汁完全「巴」在麵條上，上面還鋪滿了柴魚片、小黃瓜絲跟一顆半熟蛋，把蛋黃戳破跟皮蛋醬拌在一起，吃起來每一口都充滿皮蛋的特殊香氣跟花生醬的堅果甜味，濃郁卻不膩口

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

泰式打拋豬鐵板麵

明明點的是打拋豬，結果上面直接橫躺一大塊「卡拉雞排」是怎樣啦？ 老闆這操作也太佛心，那個炸雞炸得金黃酥脆，上面還淋了酸甜的泰式醬汁，光看就超銷魂

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

底下的麵條也沒在混，吸飽了打拋豬那種鹹香微辣的醬汁，每一口都帶著九層塔的獨特香氣，一次滿足「想吃炸雞」跟「想吃鐵板麵」兩個願望

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

塔香菇菇沙拉

這道「塔香菇菇沙拉」它的靈魂就在那一堆炒得油亮亮的蘑菇，加了九層塔下去爆炒，那個香氣真會有一種濃濃的台式熱炒感

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

配料給得很有誠意，有切片水煮蛋、捲得很漂亮的小黃瓜，還有一塊原型地瓜增加飽足感，淋上店家附的特製醬汁，酸酸甜甜的很開胃

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

薯餅起司蛋塔

「薯餅起司蛋塔」聽起來很像甜點，但千萬別誤會，它本人可是鹹食界的「邪惡擔當」！

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

這根本是薯餅蛋餅的「厚切升級版」嘛！老闆很有創意地把嫩蛋捲成長方形的塔狀，一切開那個斷面秀真的會讓人尖叫，金黃酥脆的薯餅被蛋皮緊緊包住，最犯規的是中間還夾了一層融化的起司，快樂指數絕對是滿分啦！

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

炸餃

炸餃的金黃外皮淋上醬汁，鹹甜口感超開胃

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

港式蘿蔔糕

小點部分最推這個蘿蔔糕，炸到每一面都「恰恰」的，外酥內嫩又好入口

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

熱狗

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

風味黑糖拿鐵

風味黑糖拿鐵強烈推薦點「熱的」，喝起來沙沙的獨特黑糖顆粒口感，配上綿密奶泡，喝完身心都暖呼呼的，是冬天必點的療癒系飲品

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

左：鮮奶茶、右：黑豆玉米鬚茶

經典的「鮮奶茶」，奶香跟茶香的比例抓得剛剛好，順口又不死甜，右邊這杯顏色深邃的是「黑豆玉米鬚茶」，喝起來有淡淡的豆香，清爽又解膩

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

問我這家「 笑嗨嗨早餐店」到底推不推？我還是要給一個大拇指：絕對必訪！ 雖然它不在熱鬧的車站旁，開車來也真的不太好停車（強烈建議騎機車來最方便！），但相信我，食物跟氛圍這點小麻煩絕對值得

最讚的是它的菜單設計超懂人性！想發懶吃大餐的，直接看「早午餐拼盤」，什麼「熬炸呷霸沒」份量大到讓你飽到天靈蓋；想簡單吃的就看「創意單點」

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

一進店裡，那個「城市露營風」氛圍感拉滿，用鋼杯喝飲料、還有萌貓店長坐鎮，心情馬上就 Chill 起來

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

強烈推薦那個外面吃不到的「八九葛葛帶我飛」 跟「健人快吃」，台味十足又無雷，芋泥肉鬆吐司配上生菜包米粉，鹹甜交織的口感超涮嘴，創意滿分！「健人快吃」厚切嫩雞胸加上雙蛋，一盤就能爽補 50g 蛋白質，美味又沒罪惡感

重點是升級套餐只要 55 元銅板價就有炸物跟紅茶，這 CP 值在宜蘭早午餐界真的很少對手，雖然地點比較隱密、車位難求，但這種好拍又好吃的秘密基地，絕對值得你花點時間來找它！

宜蘭｜笑嗨嗨早餐店

笑嗨嗨早餐店

地址：260台灣宜蘭縣宜蘭市中山路二段312號

時間： 06:00–13:30 週三公休

電話：039353001

兒童座椅 ⭕／攜帶寵物 ⭕ ／提供刷卡 ❌

附近停車場：https://maps.app.goo.gl/78iVSrPnx2y2GUMm6?g_st=il

文章來源：卡夫卡愛旅行