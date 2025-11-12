宜蘭連日豪雨釀災！冬山積水淹沒道路 道路成汪洋
宜蘭縣多處地區因連日豪雨而嚴重淹水，冬山鄉、羅東鎮及五結鄉等地區積水情況嚴峻。11日晚間，冬山鄉冬山路一段開始出現淹水情形，車輛只能開啟警示燈緩慢前行，駕駛視線受阻幾乎看不清前方道路。羅東市區街道積水已達小腿高度，民眾行走困難，多處地區拉起封鎖線。隔天清晨，冬山地區的水仍未退去，稻田全被淹沒，路面處處是積水，甚至有休旅車因此拋錨，更有車輛陷入田中，一半浸在水裡。
這場豪雨讓當地居民徹夜難眠，有居民為避免機車零件受損，特地將機車架高。在五結鄉，積水情況同樣嚴重，農田與道路的積水幾乎連成一片，難以分辨界線。雖然隔天部分地區水已退去，但仍有不少地方無法辨認是道路還是農田，有些道路完全無法通行。附近的傳藝大橋也出現車輛為躲避淹水而逆向行駛的危險情況。
宜蘭市也因受到鳳凰颱風的影響，出現多處積水。在五結鄉，記者實地探訪時發現，積水情況十分嚴重，旁邊的農田因整晚雨勢不斷，導致農田積水與道路積水幾乎融為一體。這些低窪地區的嚴重淹水情況，讓當地民眾真正體會到大雨的破壞力。
在冬山鄉，馬路上一片汪洋，雨勢不斷使路面完全看不清，車輛經過積水路段時濺起大量水花。有民眾看到外面的大雨情況，心情沉重地表示：「淹水了啦」、「應該是淹水」。這場豪雨不僅造成交通不便，也對當地農業生產帶來嚴重影響，稻田全部泡在水中，農民損失慘重。
當地政府已開始進行災情評估和救援工作，但由於部分地區積水仍深，救災工作面臨挑戰。氣象部門提醒民眾，近期仍需注意雨勢變化，低窪地區居民應提高警覺，必要時提前疏散至安全地區。
