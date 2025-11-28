宜蘭運動公園增設風雨多元運動球場，推展匹克球與羽球全民運動。代理縣長林茂盛實地視察。預估一一五年底完工。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭運動公園增設風雨多元運動球場，推展匹克球與羽球全民運動。代理縣長林茂盛實地視察。預估一一五年底完工。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府為持續推動全民運動、營造友善運動環境，將於宜蘭運動公園內增設多元球場設施，專供匹克球及羽球等運動使用，代理縣長林茂盛今(廿八)日上午九時三十分至至宜蘭運動公園實地視察，並於一一五年度編列相關預算，將投入新臺幣四五00萬元經費，設置至少六面多元運動球場，可望設置八面符合國際比賽標準，預計於一一五年度啟動規劃設計，上半年規畫設計完成，預計工期二0O日曆天，預估一一五年底完工。宜蘭縣體育會理事長蔡岡志、宜蘭縣匹克球委員會主委周曉琴、縣議會議長張勝德、縣議員黃定和特助羅光榮、市代連聖懷、縣府教育處代理處長陳金奇共同出席。縣府期盼新設場地能提供更友善、更彈性的球場環境，讓民眾從青少年到中高齡都能輕鬆參與球類活動，提升縣內體育參與率與運動風氣。

宜蘭縣政府致力於提升縣民運動環境與生活品質，近年匹克球愛好者及相關運動人口持續成長，顯見增設風雨多元運動球場的迫切性。宜蘭運動公園以體育設施為主體，新設球場將可提供多功能運動空間，滿足不同年齡層的需求，促進全民運動風氣，打造安全、健康的運動環境，達成「健康宜蘭、樂活城市」的願景，攜手拚出宜蘭好生活。

代理縣長林茂盛表示，近年來匹克球運動發展蓬勃，今年九月份在宜蘭運動公園風雨球場舉辦的「二O二五宜蘭國際匹克球邀請賽」就吸引將近一二00位選手參賽，其中約二00名為外籍選手；在多雨的宜蘭，提供兼具遮陽與避雨功能的運動場地，讓民眾即使在雨天也能安全運動與休閒，是縣政府責無旁貸的責任，新設球場也可望承接更多國內外賽事，帶動地方觀光與體育活力。

宜蘭縣匹克球委員會主委周曉琴表示，這是全台第一個設置匹克球場多元運動球場，宜蘭縣匹克球運動人口有三千多人，會爭取國際性比賽到宜蘭，這個球場是六都以外最美的，全台灣的人都喜歡來宜蘭，感謝縣府友善支持並且重視匹克球運動。

「風雨多元運動球場」基地選址位置，在宜蘭運動公園二二八紀念物旁大草坪，面積約一五00平方公尺，場地設計兼容匹克球及羽球兩項運動，其中，匹克球適合各年齡族群，有助於提升運動人口，將投入新臺幣四五00萬元經費。設置至少六面多元運動球場，代理縣長林茂盛強調，預計於一一五年度啟動規劃設計希望在上半年完成設計，朝設置八面符合國際比賽標準，預計工期二00日曆天，預估一一五年底完工。