宜蘭運動公園增設風雨多元運動球場 推展匹克球與羽球全民運動

宜蘭縣政府為持續推動全民運動、營造友善運動環境，將於宜蘭運動公園內增設多元球場設施，專供匹克球及羽球等運動使用，代理縣長林茂盛於11月28日至宜蘭運動公園實地視察，並於115年度編列相關預算，期盼新設場地能提供更友善、更彈性的球場環境，讓民眾從青少年到中高齡都能輕鬆參與球類活動，提升縣內體育參與率與運動風氣。

林茂盛代理縣長表示，近年來匹克球運動發展蓬勃，今年9月份在宜蘭運動公園風雨球場舉辦的「2025宜蘭國際匹克球邀請賽」就吸引將近1,200位選手參賽，其中約200名為外籍選手；在多雨的宜蘭，提供兼具遮陽與避雨功能的運動場地，讓民眾即使在雨天也能安全運動與休閒，是縣政府責無旁貸的責任，新設球場也可望承接更多國內外賽事，帶動地方觀光與體育活力。

「風雨多元運動球場」基地選址位置，在宜蘭運動公園二二八紀念物旁大草坪，面積約1,500平方公尺，場地設計兼容匹克球及羽球兩項運動，其中，匹克球適合各年齡族群，有助於提升運動人口，將投入新臺幣4,500萬元經費，設置至少6面多元運動球場，預計於115年度啟動規劃設計，預計工期200日曆天，預估115年底完工。

宜蘭縣政府致力於提升縣民運動環境與生活品質，近年匹克球愛好者及相關運動人口持續成長，顯見增設風雨多元運動球場的迫切性。宜蘭運動公園以體育設施為主體，新設球場將可提供多功能運動空間，滿足不同年齡層的需求，促進全民運動風氣，打造安全、健康的運動環境，達成「健康宜蘭、樂活城市」的願景，攜手拚出宜蘭好生活。

