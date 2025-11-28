宜蘭運動公園將增設風雨球場 推展匹克球運動

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭縣政府今天表示，繼去年7月在宜蘭運動公園的10座籃球場上全面加「蓋」成為風雨球場後，將增設1處風雨多元運動球場，預定明年底完工供匹克球與羽球等運動族群使用。

縣府預定在宜蘭運動公園二二八紀念物旁的大草坪、面積約1500平方公尺上，增設1處風雨多元運動球場，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往基地視察。

林茂盛表示，近年來匹克球運動發展蓬勃，今年9月，在宜蘭運動公園舉辦的「2025宜蘭國際匹克球邀請賽」就吸引近1200名選手參賽；在多雨的宜蘭，提供兼具遮陽與避雨功能的運動場地，讓民眾即使在雨天也能安全運動與休閒，是縣府責無旁貸的責任，新設球場也可望承接更多國內外賽事，帶動地方觀光與體育活力。縣府在明年度已編列相關預算，期盼新設場地能提供更友善、更彈性的球場環境。

縣府教育處指出，新增設的風雨多元運動球場將投入新台幣4500萬元經費，設置至少6面多元運動球場，場地設計兼容匹克球及羽球這2項運動。（編輯：方沛清）1141128