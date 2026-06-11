宜蘭運動公園建匹克球場不移40年老榕 縣府改址加碼保綠意

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宜蘭運動公園興建匹克球場，經民眾反映後決議改地點，原地保留40年老榕樹。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府去年編列4800萬元規劃於宜蘭運動公園興建「匹克球風雨球場」，因原址涉及移植40年老榕樹，引發500多人連署護樹，經召開說明會後，將順應民意變更選址，讓老樹原地保留，並追加550萬元預算完善周邊，打造運動與生態雙贏的新地景，力拚明年中旬前完工。

宜運二二八紀念物周邊綠意盎然，老榕樹承載無數宜蘭人共同記憶，縣府原擬在大草坪建匹克球場，未料圍籬拉起，居民驚覺老樹面臨遷移，直批選址草率，強調水泥建築無法取代自然綠蔭，呼籲縣府另尋他處，別為蓋新場地犧牲珍貴資源。

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縣議員林麗也在縣議會總質詢時強調，不是反對運動建設，而是反對缺乏溝通、忽視民意的決策程序，地方支持建設匹克球場，但立場明確就是「不移老樹」，須在生態保育與設施興建間取得平衡。

宜蘭縣立體育場長陳冠宇說，經上週辦理說明會後，將順應民意把匹克球場「往南移動」，避開老榕樹，改設於紀念館正前方綠地，新址不僅保住老樹，更能完整串聯紀念館、溜冰場與停車場。

他說，目前總工程經費也追加至5350萬元，用於增設地景步道及排水等設施，老樹將原地保留並專業養護，未來球場設計會因應宜蘭高溫、多雨氣候，亦兼顧採光通風，確保提供新式運動環境同時，也守住宜運歷史綠意。

宜蘭縣立體育場長陳冠宇說明匹克球場興建規劃方向。(記者王峻祺攝)

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