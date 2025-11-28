宜蘭運動公園擬增設風雨球場 推展匹克球運動 (圖)

台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。

鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前