宜蘭運動公園體育館不拆了 小巨蛋轉向宜大城南基地

立法院教育及文化委員會赴宜蘭考察，針對縣民關切的興建「小巨蛋」位置，在討論新建案時，排除宜蘭運動公園體育館，轉向宜大城南基地。（立委吳宗憲服務提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國民黨立委吳宗憲五日偕立法院教育及文化委員會召委劉書彬、委員林沛祥，邀教育部、運動部、行政院人事總處赴宜蘭考察，針對縣民關切的興建「小巨蛋」位置，建議改在宜蘭大學城南基地校區，預計年底前完成可行性評估。

宜蘭運動公園體育館已經四十多年，建築老舊，縣府原本爭取把二千個座位的體育館進行改建，擴充成為五千個座位的小巨蛋。

立法院教育及文化委員會召委劉書彬、立委吳宗憲、陳俊宇、林沛祥一行人五日到宜蘭考察，在討論小巨蛋新建案時，與會人士認為，宜運體育館使用率高，若拆除蓋小巨蛋，工期至少三年，許多室內運動賽事被迫停擺，恐影響宜蘭運動發展，經過討論，決定保留體育館，選定鄰近的宜大城南校區作為小巨蛋新址。

代理縣長林茂盛說，宜運體育館繼續使用，透過修繕更新老舊設備，小巨蛋預定地移往宜大城南校區，工程經費估計十一億元，縣府接續辦理可行性評估，如果順利通過，再向運動部爭取預算。