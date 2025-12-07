宜蘭運將遭控緊貼車尾逼騎士 2個月後撞傷行人

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭有1名機車騎士出面指控，今年8月，他在林森路遇到計程車司機緊貼車尾，還惡意逼車，因為實在太危險，雙方在馬路上發生口角衝突，沒想到過了2個月，他路過中山路，遇到計程車撞傷行人的車禍，仔細一看，居然又是同一個司機，這讓他忍不住擔心，這位司機身為職業駕駛人，開車的方式卻這麼危險，用路人的交通安全，誰來把關。

小黃司機緊貼逼車與騎士爆口角2個月後又撞傷行人 ， 騎士2度目睹計程車危險駕駛小黃司機皆同一個人 ，機車騎士在道路直行，發現後方的計程車越貼越近，幾乎快要碰撞車尾，這輛計程車不斷緊貼著機車行駛，一個大轉彎還在路口中央減速，騎士氣得破口大罵，計程車司機聽到了，回轉過來雙方爆發口角，機車騎士說：「不然你開這麼近，是要撞我嗎。」

這起行車糾紛發生在今年8月，雙方在宜蘭市林森路馬路上互相嗆聲，機車騎士張先生認為，這名計程車司機根本就是惡意逼車，當事機車騎士張先生說：「我們原本是要左轉，後來我女朋友就是有提醒說，他在後面就是靠得很近這樣，他就是直接從我旁邊，就是直接繞過去這樣。」

張先生批評，計程車司機是職業駕駛，開車上路應該更注意交通安全才對，怎麼會有這樣危險開車的行為，後來想說應該不會再遇到這位計程車司機，沒想到4號晚間9點多，他在宜蘭市中山路2段，發現有行人被計程車撞傷，張先生過去關切，肇事者又是這位計程車司機。

當事機車騎士張先生說：「一開始其實看到的時候，是真的覺得滿傻眼，怎麼又是(同一個)，因為他的外型就是很明顯，他就是落腮鬍，留到快肚子這邊。」宜蘭警分局警備隊小隊長范裕德說：「對計程車實施吐氣酒測，沒有酒精反應。」

民眾綠燈過馬路走在行人穿越線上，計程車左轉沒減速還把對方撞傷送醫，張先生擔心，這位司機又是逼車，又是撞傷行人，如果這名司機還是繼續開車載客，用路人的交通安全誰來把關。

