宜蘭運豬提早！今下午起陸續運送 周六起可買到宜蘭豬

非洲豬瘟防疫禁令解除後，宜蘭縣今（6）日中午12點起恢復運豬作業。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

非洲豬瘟防疫禁令解除後，宜蘭縣今（6）日中午12點起恢復運豬作業。原訂明日開放載運及拍賣，但因登記量達500頭，縣府為分散作業量、確保拍賣進度與運輸安全，決定提前於今下午起陸續運送部分豬隻。各拍賣市場預計明下午2點正式開拍，晚間8點半起開始載運，民眾最快本周六起就能在市場及通路買到宜蘭豬。

宜蘭肉品市場總經理游美蘭指出，依中央規定，今日中午12點解除「禁運」，明日凌晨0時再解除「禁載」及「拍賣」；不過由於拍賣須依序進行，仍採「每日登記、隔日拍賣」的方式進行，因此實際拍賣時間訂於明天下午2點展開，晚間8點半起載運豬隻。

游美蘭說，肉品市場首場拍賣登記豬隻已達500頭，是禁令解除後的首波交易量，預估接下來五天內將有約3000頭在地豬陸續出場，市場供應將逐步恢復。隨著拍賣與載運重啟，消費者最快在本周六起，就能在市場與通路上買到宜蘭豬。

縣府農業處長李新泰表示，宜蘭縣為避免毛豬跨縣移動增加風險，中央開放解禁後，肉品市場扣除原定2天休市，將有7天「禁運外地豬」，以供應在地「宜蘭豬」為主，預計16日開放外縣市毛豬運進宜蘭屠宰，已和供銷雙方達成協議。

縣府農業處長李新泰表示，宜蘭縣每日豬隻需求量約400頭，其中半數來自外縣市供應。這段禁運期間，縣內累計未屠宰的豬隻約有3000頭，短期內能達到自給自足。縣府已與供銷商、豬農達成協議，決議在中央解禁後的初期階段，仍以「縣內豬隻」為主，並將至11月16日才恢復跨縣市豬隻運進宜蘭屠宰的機制。

