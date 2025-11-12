宜蘭道路積水嚴重！ 遊客半路受困 外國友人泳圈救援

宜蘭縣 / 綜合報導

受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭昨(11)日大雨下不停，多處傳出淹水災情，有一群民眾PO文表示，到民宿遊玩，但因為道路嚴重積淹水，導致朋友外出採買物資，受困在半路上，原本一行人帶著游泳圈出發救援，結果在路上遇到一名阿伯出聲求助，因為水勢過高，加上阿 嬤 行動不便，上不了2樓避難，這群無名英雄見狀，二話不說協助救援，讓這場驚險的援助，成功落幕。

有民眾11日PO文說，原本和一群朋友，相約到宜蘭的民宿玩，其中有一位友人外出幫忙採買物資，結果在回程因為道路嚴重積水無法動彈，只好緊急SOS，請求朋友支援，一行人見狀心裡萬分著急，拿起救命工具游泳圈，即刻出發援助，沒想到就在返途過程中，聽到一陣求救呼喊聲，讓他們全都嚇下了一大跳。

救援民眾謝先生說：「回程的途中就遇到阿公(阿伯)，一位阿公(阿伯)，在路上大叫，然後就靠過去看，然後他就說請我們幫忙，就是阿嬤腿腳無力，上不去二樓，我們就去幫忙。」居民有難救援行動刻不容緩，多位身材壯碩的男子急忙進到屋內，但他們一步一步走得小心謹慎，因為不只路邊嚴重積淹水，就連民宅內也淹大水，但時間一分一秒在流失，一刻都不能耽誤。

附近鄰居說：「等一下，我幫你拿一下那個。」壯丁們在昏暗狹小的樓梯中，一邊小心翼翼合力抬著阿嬤，一邊注意腳下的階梯，在伸手不見五指的黑暗中，摸黑前往要放置阿嬤的地方，救援民眾說：「這間嗎。」附近鄰居說：「對，那個床上就好了，謝謝。」經過一番努力，大家終於順利把阿嬤從一樓淹水處，安全救到二樓房間。

被救援陳姓阿嬤說：「美國人把我抱著，給我抱到房間睡。」一場在暴雨發生的臨時任務，無名英雄不僅化解危機也溫暖人心，幸好這場驚險的援助，最後成功落幕，救援民眾謝先生說：「第一次用脆(threads)，然後這個東西好像很值得發一下，紀錄一下，突然這樣(暴紅)就嚇到了，有我們非常覺得有成就，也覺得是一個深刻回憶。」而他們在暴雨災情中挺身而出，讓被大水吞沒蘇澳，多一分溫暖人情味。

