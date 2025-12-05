宜蘭選情升溫！ 蕭美琴喊話鄉親「多給林國漳鼓勵」

宜蘭縣 / 綜合報導

副總統蕭美琴今（5）日來到宜蘭礁溪鄉的一間農場，關心農作物產業，已經確認代表民進黨參選宜蘭縣長的林國漳沒有缺席，在採金柑的過程中，蕭美琴更替他拉抬造勢；而相較民進黨大勢底定，國民黨有意爭取宜蘭縣長大位的，有立委吳宗憲及宜蘭縣議長張勝德，另外，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，3號也正式獲得民眾黨提名，宜蘭縣3黨、4人的角逐，究竟會如何演變，大家都在看。

代表綠營投入宜蘭縣長選戰的林國漳，與一旁的副總統蕭美琴笑得好開心，今（5）日下午他們合體現身在宜蘭礁溪鄉的農場，關心當地的金柑產業，副總統蕭美琴說：「(林國漳)不像我們這個參選那麼多次，那他這個過程當中，也需要許多鄉親，不斷地給他鼓勵，加油。」

大合照環節林國漳與蕭美琴交頭接耳，採金柑時兩人也形影不離，就是希望蕭美琴，能為自己爭取曝光機會，宜蘭縣選情，相較民進黨已經大勢底定，國眾兩黨是否要「藍白合」，共同推派人選至今還沒露出曙光，但前哨戰看來已經開打。

國民黨立委吳宗憲VS.經濟部長龔明鑫(11.19)說：「其實國家積欠我們宜蘭人，15年的蘇澳分洪道的這個問題啦，到底什麼時候才能動工。」緊扣蘇澳分洪道的議題為地方發聲，有意爭取代表藍營選宜蘭的立委吳宗憲，台北宜蘭兩頭跑不想占下風。

不過目前國民黨除了吳宗憲，有意爭取黨中央提名，還有上個月18日在臉書發布參選聲明的，宜蘭縣議長張勝德，至於民眾黨則在3日定調，由宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選縣長大位，國民黨團副書記長楊弘旻說：「那我們也希望說，(黨)中央儘快來決定。」

國民黨被點名的兩名戰將，征戰意願都很高，白營的陳琬惠也動作頻頻，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠說：「羅東鎮立幼兒園新校舍，7608萬(經費)爭取到了。」究竟藍白會不會合怎麼合，距離大選倒數不到一年，宜蘭版圖三黨四人角力，局勢會怎麼演變外界等著看。

