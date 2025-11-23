宜蘭選情升溫！ 賴清德喊「支持林國漳」 藍白陸空戰齊發

宜蘭縣 / 綜合報導

總統賴清德昨(22)日出席新北宜蘭同鄉會，已經確認代表民進黨出戰新北市長的蘇巧慧、以及 確定要參選 宜蘭縣長的林國漳，都沒有缺席，致詞中，賴清德更替兩人拉抬造勢；而相較於民進黨已經定於一尊，國民黨有意爭取宜蘭縣長大位的，還有立委吳宗憲及宜蘭縣議長張勝德，另外，民眾黨前立委陳琬惠，也動作頻頻，「前哨戰」似乎已經開打。

總統好總統好，母雞一起身，兩隻小雞立刻緊緊跟在身邊，總統賴清德昨(22)日晚間現身新北宜蘭同鄉會，要代表綠營投入新北、宜蘭選戰的，立委蘇巧慧和律師林國漳都來了，致詞中賴清德更不忘為兩人拉抬造勢。

總統賴清德說：「懇請大家支持正派，專業，溫暖的，林國漳大律師，好不好，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長，誰是新北市的好市長，(蘇巧慧)，大聲一點，(蘇巧慧)。」

總統全力拉抬，蘇巧慧和林國漳兩人臉上滿是笑意，不過宜蘭縣的選情，相較於民進黨已經定於一尊，藍白兩黨是否共同推派人選尚未明朗，但前哨戰看來已經開打，立委(國)吳宗憲說：「國家積欠我們宜蘭人15年的蘇澳分洪道，到底什麼時候才能動工。」

國家積欠我們宜蘭人15年的蘇澳分洪道，到底什麼時候才能動工，緊扣宜蘭議題頻頻為地方發聲，有意爭取代表國民黨選宜蘭的立委吳宗憲，立院質詢實地考察兩頭跑，積極搶話語權。

不過地方基層實力雄厚的宜蘭縣議長張勝德，18日就搶先宣布力求2026黨內提名，臉書上也比起去年更頻繁地PO出工作照，還拍運動影片打空戰，宜蘭縣議長張勝德說：「(這個撐起來跟撐起宜蘭，哪一個比較難)，這個比較難。」

藍營兩名選將征戰意願高，但民眾黨不落人後，喊出用行動改變宜蘭，前立委陳琬惠，早在今年2月就宣布目標是2026參選縣長，距離大選倒數一年，宜蘭版圖三黨角力，局勢將如何演變外界都在看。

