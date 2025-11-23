宜蘭選情升溫！ 賴清德喊「支持林國漳」 藍白陸空戰齊發
宜蘭縣 / 綜合報導
總統賴清德昨(22)日出席新北宜蘭同鄉會，已經確認代表民進黨出戰新北市長的蘇巧慧、以及 確定要參選 宜蘭縣長的林國漳，都沒有缺席，致詞中，賴清德更替兩人拉抬造勢；而相較於民進黨已經定於一尊，國民黨有意爭取宜蘭縣長大位的，還有立委吳宗憲及宜蘭縣議長張勝德，另外，民眾黨前立委陳琬惠，也動作頻頻，「前哨戰」似乎已經開打。
總統好總統好，母雞一起身，兩隻小雞立刻緊緊跟在身邊，總統賴清德昨(22)日晚間現身新北宜蘭同鄉會，要代表綠營投入新北、宜蘭選戰的，立委蘇巧慧和律師林國漳都來了，致詞中賴清德更不忘為兩人拉抬造勢。
總統賴清德說：「懇請大家支持正派，專業，溫暖的，林國漳大律師，好不好，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長，誰是新北市的好市長，(蘇巧慧)，大聲一點，(蘇巧慧)。」
總統全力拉抬，蘇巧慧和林國漳兩人臉上滿是笑意，不過宜蘭縣的選情，相較於民進黨已經定於一尊，藍白兩黨是否共同推派人選尚未明朗，但前哨戰看來已經開打，立委(國)吳宗憲說：「國家積欠我們宜蘭人15年的蘇澳分洪道，到底什麼時候才能動工。」
國家積欠我們宜蘭人15年的蘇澳分洪道，到底什麼時候才能動工，緊扣宜蘭議題頻頻為地方發聲，有意爭取代表國民黨選宜蘭的立委吳宗憲，立院質詢實地考察兩頭跑，積極搶話語權。
不過地方基層實力雄厚的宜蘭縣議長張勝德，18日就搶先宣布力求2026黨內提名，臉書上也比起去年更頻繁地PO出工作照，還拍運動影片打空戰，宜蘭縣議長張勝德說：「(這個撐起來跟撐起宜蘭，哪一個比較難)，這個比較難。」
藍營兩名選將征戰意願高，但民眾黨不落人後，喊出用行動改變宜蘭，前立委陳琬惠，早在今年2月就宣布目標是2026參選縣長，距離大選倒數一年，宜蘭版圖三黨角力，局勢將如何演變外界都在看。
更多華視新聞報導
表態爭取藍營宜蘭縣長提名！ 宜蘭縣議長張勝德：讓宜蘭更好 我願意承擔
快儲水！新北.基隆.宜蘭部分區域 9點起停水23小時
蘇澳溪分洪道延宕 李明哲：物價飆地質複雜設計重調
其他人也在看
出席新北宜蘭同鄉會 賴清德：蘇巧慧是非常理想人才
新北市宜蘭縣同鄉會今（22）日晚間於新莊舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德致詞時除了向鄉親推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳外，更提到立法委員蘇巧慧，直說蘇是非常理想的人才，這也是民進黨選對會通過決議，確定將提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。中時新聞網 ・ 15 小時前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 5 小時前
南市議員李宗霖大喜之日 「賴氏幽默」賀詞笑翻親友
台南市無黨籍市議員李宗霖與律師陳嘉伶昨天舉行婚禮，席開近百桌，現場貴賓雲集。總統賴清德也特別獻上祝福，恭喜他們有情人終成眷屬，並以過來人身份提醒倆人未來要相互包容、體諒，不要以質詢和辯論的方式對待對方，政治和法律需要講道理，但愛情和家庭最好不要，一翻「賴氏幽默」的賀詞，笑翻會場上千親友。自由時報 ・ 16 分鐘前
林岱樺造勢萬人聲援掀話題 賴瑞隆：深入基層最重要
距民進黨高雄市長黨內初選還有2個月，各選將紛紛出招，林岱樺22日才在旗山區辦大型造勢，現場2萬人聲援，被視為是攻進邱議瑩旗山大本營造勢，戰火持續升溫；23日賴瑞隆舉辦「高雄大願景」政見發布會，被問及日後是否也會舉辦大型造勢？賴瑞隆回應，將持續辦區域性說明會，已辦超過百場，從百人到千人規模都有，近距離深入基層最重要。中時新聞網 ・ 1 小時前
吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋選桃園市長 她透露本人回應：心如止水無選舉規劃
下屆民進黨桃園市長人選備受關注，包括總統府副秘書長何志偉、立委王義川、立委王世堅都被點名。不過，美麗島電子報董事長吳子嘉日前卻提出，傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選，引起熱議。對此，民進黨籍桃園市議員魏筠今天（22日）於臉書說，鄭文燦向她透露想法「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。鏡報 ・ 23 小時前
宜蘭員山鄉長選舉 藍綠2女角逐
國民黨籍員山鄉長張宜樺與縣議員黃雯如是政壇夫妻檔，張任期屆滿後可能與妻子互換跑道選議員、鄉長，民進黨21日宣布徵召鄉代李筱婷參選鄉長，綠營認為奪回員山執政勝算高，並譏張宜樺、黃雯如都參選成為「員山王」，但黃雯如回擊早在她補選議員時就被抹黑，現階段她就是做好份內事再說。中時新聞網 ・ 1 天前
民進黨2026先爆內亂？他爆黨內大咖「藉1事逼宮賴清德」 真實目的曝光
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰；不過吳子嘉指出，這可能只是鄭文燦為自己貪污官司解套的招數。談到2026大選，吳子嘉在《董事......風傳媒 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 19 小時前
新北市綠營能翻盤？蘇巧慧當選關鍵是這人
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座，而國民黨、民眾黨則因合作關係，還沒有確定人選。但藍營呼聲高的是台北市副市長李四川，新北市副市...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
「太上皇坐鎮」柯文哲回黨部？詹凌瑀：黃國昌的主席夢該醒了
即時中心／温芸萱報導前民眾黨主席柯文哲近日被爆已悄悄回到中央黨部所在大樓辦公，引發外界議論。對此，媒體人詹凌瑀今（23）日在臉書指出，「太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？」，她表示，民眾黨主席黃國昌原以為能在柯文哲缺席期間塑造在野共主形象，如今卻面臨柯文哲重返黨部、疑似「就近監軍」的尷尬局面。她更形容，黃雖嘴上尊柯，實際卻得隨時留意「樓下的阿北」是否介入決策，心裡怕是恨不得柯文哲直接退休。民視 ・ 2 小時前
2026北市藍白合？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界關注2026地方選舉藍白將會如何合作；針對民眾黨主席黃國昌喊北市議員「4+2全壘打」，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨將力拚「單獨過半」。太報 ・ 2 小時前
酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人
即時中心／高睿鴻報導朝野政黨近日頻頻為中國議題爭吵不休，由於國民黨、民眾黨持續推出對中國較友善的法案、且不願譴責中方恐嚇立委沈伯洋等人，因此遭部分反對者批評為「賣台政黨」；但許多藍白支持者亦不甘示弱，最近也不斷發動輿論反擊，嗆聲說「別以為民進黨就不會賣台」。對此，成功大學教授李忠憲則分析，最近自己也在朋友圈看到類似發言不斷出現，但這句話呈現的意義卻是，藍白支持者似乎已大方承認在野黨就是賣台。民視 ・ 2 小時前
高雄 旗鼓鹽議員選戰 估藍綠平手
2026九合一選舉日漸逼近，各方人馬開始針對選戰布局，而高市議員第六選區的選情則相對穩定，現任4席議員將爭取連任，而挑戰者僅有民進黨籍鹽埕區博愛里長林哲弘表態，藍綠經過初選、提名後預計各推2席參選，所以依目前態勢來看，幾乎可以確定4席議員中，由國民黨、民進黨各占2席，藍綠雙方以平手收場。中時新聞網 ・ 1 天前
首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。民視 ・ 8 小時前
日自衛隊「台灣有事奪島3案」？陸專家曝「出動即失敗」關鍵
據陸媒引述日本《東京新聞》報導，早在2021年，自衛隊就制定「台灣有事」時，依託「西南諸島」軍事據點作戰的行動預案。大陸軍事專家分析日方戰力，不但制空權拿不到，遠程火力也擋不住，註定「出動及失敗」。中天新聞網 ・ 1 小時前
搭台北捷運被踩腳竟亮刀嗆聲 警方依恐嚇罪嫌送辦
58歲鞠姓女子昨天（22日）深夜搭乘台北捷運行經西門站時，在車廂內疑似被另外53歲張姓男子不慎踩到腳，雙方爆發口角糾紛；鞠女氣不過，居然從隨身包包內拿出一把水果刀嗆聲、作勢攻擊，其他乘客見狀嚇得報警。當時正好在西門站執勤的捷運警察隊員警立刻上前逮捕鞠女，及時化解一場危機。自由時報 ・ 3 小時前
土石方條例黑箱封存5年 張善政承諾修法補公共工程漏洞
國民黨桃園市議員舒翠玲今年4月踢爆，鄭市府民國108年時未公告議會三讀通過的《桃園市土石方管理自治條例》，形同黑箱封存長達5年，導致桃園土地持續遭非法傾倒殘害。市長張善政允諾全面檢討，都發局本月再次提送修正草案至議會審議，將納管公共工程並導入電子聯單制度。中時新聞網 ・ 2 小時前
首都科技廊帶 社宅解居住需求
台北科技廊帶包括南軟、內科、北士科，帶來大量就業人口，居住需求迫切，北市府近年蓋社宅並保留一定比例戶數給當地，內湖區石壁...聯合新聞網 ・ 1 天前
鄭文燦傳想選桃園「無風不起浪」凌濤：我們早就聽聞接觸樁腳金主
[Newtalk新聞] 媒體人吳子嘉近日爆料前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠轉述鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？地方盛傳鄭接觸樁腳、金主。 凌濤在臉書發文寫道：「鄭文燦參選2026並非空中樓閣，有人轉述鄭文燦的心境提及『我心如止水，沒有任何選舉的規畫』。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是『沒有任何選舉規劃』沒有百分百跟『不選』劃上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？」 凌濤聲稱：「無風不起浪，我們早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。」 凌濤指稱：「賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機新頭殼 ・ 2 小時前
西螺太平媽祈福馬拉松萬人競速 軁轎跤祈安、跨大橋封路跑出宗教能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】2025西螺媽祖太平媽祈福馬拉松於今(23)日在西螺福興宮熱力開跑，今年賽事結互傳媒 ・ 2 小時前