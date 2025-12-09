宜蘭選情升溫！ 陳琬惠談藍白合：我是「最大公約數」

台北市 / 綜合報導

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（9）日接受廣播專訪，外界關注2026宜蘭這場選戰，藍白能不能共同推出最強人選出線？陳琬惠表示，她是藍白目前3個人選裡的最大公約數。對此，同樣有意角逐縣長大位的議長張勝德說，最大公約數不是個人宣示，而是要透過民調等等程序來驗證；國民黨立委吳宗憲則表示，他有能力可以整合藍白力量，贏得勝選。

廣播節目主持人黃暐瀚VS.民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「老實說在我們三個人(吳宗憲.張勝德.陳琬惠)裡面，我認為(我)是最大公約數。」正式接受民眾黨提名，要參選2026宜蘭縣長大位的前立委陳琬惠，來到廣播節目上侃侃而談，展現挑戰縣長大位的勢在必得。

廣播節目主持人黃暐瀚VS.民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「我自己因為已經跑了兩次的大選這樣子，那在地方的知名度跟接觸度上面，我覺得(我)其實都是相對廣的。」陳琬惠自認優勢在與地方的連結，因為她2022年就曾選過宜蘭縣長，當時拿到1萬6千多票，2024年的立委選舉則獲得5萬多票，雖然兩次都敗北，但她卻是藍白綠4位參選人裡，唯一在宜蘭有兩次大選經驗的人，對此藍營內部，同樣也有意角逐的立委吳宗憲也做出回應。

國民黨立委吳宗憲說：「當然都會覺得，尊重啦，尊重每個人的想法，但是我覺得只要願意參戰的人，都一定是有信心可以打贏選戰，他才會願意參戰。」雖然微笑表示尊重，但吳宗憲也強調，明年選戰的攻擊慘烈性，不亞於史達林格勒戰，自己擁有敢戰耐打抗壓於一身的特質，絕對有能力整合藍白的力量。

宜蘭縣議長張勝德說：「(這個撐起來跟撐起宜蘭，哪個比較難)這個比較難。」發布參選聲明的宜蘭縣議長張勝德，則透過書面回應，最大公約數不應該由任何個人自行宣示，必須要透過民調等公開程序驗證，另一邊共同敵人林國漳也有話要說，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說：「藍白什麼時間要合，我們無從置喙，但是我們準備好了，一定是一個最好的人選。」民進黨10月下旬就提名林國漳，早早定於一尊誓言拿下宜蘭，而藍白誰出線還是未知數，宜蘭版圖三黨四人角力，局勢會怎麼演變外界都在看。

