宜蘭選舉藍白合不合？陳琬惠喊話「我是最大公約數」盼農曆年前整合

政治中心／綜合報導

民眾黨近期徵召前立委陳琬惠角逐宜蘭市長選戰，但還得先過藍白合這一關，陳琬惠接受廣播專訪點出整合時間點，希望能在農曆年前，更喊話自己是最大公約數，這下倒讓藍營尷尬，呼聲很高的立委吳宗憲強調時間點是陳琬惠的期望，但在野一定要合作。

前民眾黨立委陳琬惠：「（藍白合）我覺得只是希望，時間上可以加快，那我們現在是還分三條線在跑。」

明白講希望藍白合宜蘭這局，時程得加快，畢竟民眾黨日前早徵召陳琬惠參戰，眼看民進黨已經定於一尊由林國漳來選，反觀藍白不合累積選票有侷限，陳琬惠叫板拋時間點。

民進黨日前已確定由林國漳角逐宜蘭縣長。（圖／民視新聞）

前民眾黨立委陳琬惠：「我是希望是在農曆過年前是最好，榆修當然有講一個三月底，人家就已經都先跑完三個月，跑完一季了，老實說在我們三個人裡面，我認為是最大公約數。」





立委（國）吳宗憲：「尊重啦尊重每個人的想法，（農曆年前會不會覺得），（這個時間上有點趕），因為這個是陳琬惠，她個人的希望、期望，看兩個主席他們談的狀況，在野一定要合作。」

吳宗憲可能也急不得，黨內還有宜蘭縣議長張勝德想角逐，而且明明幾天前民眾黨主席黃國昌才說、不會給藍營最後期限，怎麼不到一個禮拜就喊出農曆年前要定案。

對於陳琬惠希望藍白農曆前推人選，吳宗憲表示要看兩個主席他們談的狀況。（圖／民視新聞）

民眾黨主席黃國昌（12.03）：「大家都很有誠意也有善意，那所以我覺得還不用去提到，所謂最後期限的問題。」





立委（民）陳培瑜：「泱泱的百年大黨國民黨，你們的基層支持者，你們的基層民意代表，真的可以忍受這種叫板的方法，來操縱選舉嗎，人民想要看到的是，積極提出施政策略，而不是像這樣的政治交換。」

民眾黨一下先徵召陳琬惠，又點名張啓楷戰嘉義市，說拿出最大誠意，外界看來恐怕是政治投機，藍白要談合作還早得很。

