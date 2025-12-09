宜蘭選舉藍白合？陳琬惠自認「最大公約數」 張勝德：不應急於一時

政治中心／綜合報導

宜蘭縣長選戰藍白合備受關注，不過被民眾黨徵召的前立委陳琬惠，接受廣播專訪點出整合時間點，希望能在農曆年前，更喊話自己是最大公約數，這下倒讓藍營尷尬，呼聲很高的立委吳宗憲強調在野一定要合作，另外也要角逐的議長張勝德認為不應急於一時。

前民眾黨立委陳琬惠：「（藍白合）我覺得只是希望，時間上可以加快，那我們現在是還分三條線在跑。」

明白講希望藍白合宜蘭這局，時程得加快，畢竟民眾黨日前早徵召陳琬惠參戰，但藍白不合累積選票有侷限，陳琬惠拋民調決戰時間點。

前民眾黨立委陳琬惠：「我是希望是在農曆過年前是最好，榆修當然有講一個三月底，人家就已經都先跑完三個月，跑完一季了，老實說在我們三個人裡面，我認為是最大公約數。」

立委（國）吳宗憲：「尊重啦尊重每個人的想法，（農曆年前會不會覺得），（這個時間上有點趕），因為這個是陳琬惠，她個人的希望、期望，看兩個主席他們談的狀況，在野一定要合作。」

國民黨要角逐宜蘭縣長選戰被點名的有立委吳宗憲，以及議長張勝德。（圖／民視新聞）

國民黨內還得協調吳宗憲和宜蘭縣議長張勝德，張勝德認為時程可以討論，不應急於一時，最大公約數也不應由任何個人自行宣示，而且明明民眾黨主席黃國昌才說不給最後期限，一週後就變了嗎？

民眾黨主席黃國昌（12.03）：「大家都很有誠意也有善意，那所以我覺得還不用去提到，所謂最後期限的問題。」

立委（民）陳培瑜：「泱泱的百年大黨國民黨，你們的基層支持者，你們的基層民意代表，真的可以忍受這種叫板的方法，來操縱選舉嗎，人民想要看到的是，積極提出施政策略，而不是像這樣的政治交換。」

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「我們準備好了，我們這段時間以來一直在拜訪鄉親，然後了解鄉親的需要，我們一定是一個最好的人選。」

民進黨宜蘭選戰徵召林國漳拚戰。（圖／民視新聞）民進黨早定於一尊，林國漳勤訪基層，反觀藍白人選渾沌不明，合作還有得等。

