宜蘭鄉親北上捍衛高鐵 陳俊宇聲援

宜蘭鄉親自發北上捍衛高鐵，立委陳俊宇受託聲援：拒絕外地人操弄輿論、阻擋宜蘭發展。全力支持高鐵延伸宜蘭。（圖：陳俊宇服務處提供）

針對公民幫推等團體於環境部召開訴願記者會，試圖阻撓「高鐵延伸宜蘭」案，宜蘭鄉親得知後群起激憤，主動聯繫立法委員陳俊宇、縣議員陳文昌、陳福山等尋求協助。於昨（六）日上午兩百多位鄉親緊急北上到環境部大聲疾呼，嚴正抗議「台北觀點」凌駕宜蘭民意。

鄉親主動串聯， 不容「北宜直鐵」憾事重演。立委陳俊宇表示，訊息傳出後，服務處接獲許多鄉親焦急來電，擔憂當年北宜直鐵被阻斷的陰影重現。鄉親們主動發起串聯，請託他與陳文昌及陳福山議員等協助調度車輛。陳俊宇強調：「這是宜蘭人守護家鄉建設的真實心聲！」他指出，高鐵案已經陳核至行政院，正處於核定前的最後一哩路，難以接受外地的前政務官透過媒體操作，製造宜蘭人不想要高鐵的假象。

捍衛世代選擇權，呼籲行政院盡速核定。壯圍鄉長沈清山及在場鄉親一致表示，宜蘭人不能再沉默，更不能讓台北人「看無（瞧不起）」。陳俊宇重申，高鐵是下一個世代的生活選擇權，他會堅定站在鄉親身邊，呼籲行政院正視最強大的在地民意，屏除外地輿論干擾。

縣議員陳文昌痛批：反對派立場反覆，與宜蘭發展有仇？陳文昌更直言，這些反對者的邏輯令人感到「可笑」。當年堅決反對北宜直鐵的是這群人，現在遇到宜蘭高鐵，竟然通通轉變立場、疾呼要回頭支持直鐵。陳文昌質疑：「這些人是不是跟宜蘭的發展有仇？」他強調，台灣要有真正的「環島高鐵」，宜蘭高鐵就是不可或缺的關鍵拼圖。