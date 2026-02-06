宜蘭鄉親自發北上捍衛高鐵 立委陳俊宇聲援

公民幫推等團體於環境部召開訴願記者會，試圖阻撓「高鐵延伸宜蘭」案，立委陳俊宇與議員及兩百多位鄉親緊急北上到環境部大聲疾呼，嚴正抗議「台北觀點」凌駕宜蘭民意。（陳俊宇服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

公民幫推等團體六日於環境部召開訴願記者會，試圖阻撓「高鐵延伸宜蘭」案，宜蘭鄉親得知後群起激憤，主動聯繫立委陳俊宇、縣議員陳文昌、陳福山等尋求協助。陳俊宇說，他與議員及兩百多位鄉親緊急北上到環境部大聲疾呼，嚴正抗議「台北觀點」凌駕宜蘭民意。

陳俊宇表示，宜蘭鄉親計畫北上到環境部抗議訊息五日傳出後，他的服務處接獲許多鄉親焦急來電，擔憂當年北宜直鐵被阻斷的陰影重現。鄉親們主動發起串聯，請託他與陳文昌及陳福山議員等協助調度車輛。他強調，這是宜蘭人守護家鄉建設的真實心聲！他還說，高鐵案已經陳核至行政院，正處於核定前的最後一哩路，難以接受外地的前政務官透過媒體操作，製造宜蘭人不想要高鐵的假象。

縣議員陳文昌直言，這些反對者的邏輯令人感到「可笑」。當年堅決反對北宜直鐵的是這群人，現在遇到宜蘭高鐵，竟然通通轉變立場、疾呼要回頭支持直鐵。陳文昌質疑：「這些人是不是跟宜蘭的發展有仇？」陳文昌強調，台灣要有真正的「環島高鐵」，宜蘭高鐵就是不可或缺的關鍵拼圖，不應被特定學者的偏見抹煞。

陳俊宇說，壯圍鄉長沈清山及在場鄉親一致表示，宜蘭人不能再沉默，更不能讓台北人「看無（瞧不起）」。