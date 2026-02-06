宜蘭鄉親逾百位北上捍衛高鐵 陳俊宇、沈清山齊聲援籲政院速核定 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

高鐵延伸宜蘭一案近日引發各界關注，立法委員陳俊宇今（6）日表示，針對公民幫推等團體今日於環境部召開訴願記者會，試圖阻撓「高鐵延伸宜蘭」案，宜蘭鄉親得知後群起激憤，主動聯繫他與宜蘭縣議員陳文昌、陳福山等尋求協助。陳俊宇與壯圍鄉長沈清山於今早帶領逾2百位鄉親北上環境部疾呼，嚴正抗議「台北觀點」凌駕宜蘭民意；他強調，絕對不容北宜直鐵憾事重演，並難以接受外地人操弄輿論，阻撓宜蘭未來發展。

陳俊宇表示，這次是由宜蘭鄉親主動串聯，他絕對不容「北宜直鐵」憾事重演。他指出，昨日公民幫推消息傳出後，他的服務處已接獲許多鄉親焦急來電，擔憂當年北宜直鐵被阻斷的陰影重現。鄉親們主動發起串聯，請託他與陳文昌及陳福山等議員協助調度車輛。

「這是宜蘭人守護家鄉建設的真實心聲！」陳俊宇強調，高鐵案已經陳核至行政院，正處於核定前的最後一哩路，難以接受外地的前政務官透過媒體操作，製造宜蘭人不想要高鐵的假象。

「反對派立場反覆，與宜蘭發展有仇？」陳文昌痛批，這些反對者的邏輯令人感到可笑，當年堅決反對北宜直鐵的是這群人，現在遇到宜蘭高鐵，竟然通通轉變立場、疾呼要回頭支持直鐵。他質疑，這些人是不是跟宜蘭的發展有仇？台灣要有真正的環島高鐵，宜蘭高鐵就是不可或缺的關鍵拼圖，不應被特定學者的偏見抹煞。

沈清山及陳俊宇率領多名在地居民到場，表達對高鐵延伸宜蘭的支持，並疾呼高鐵有助改善宜蘭長期交通瓶頸，促進區域發展與產業機會，共同呼籲行政院加速推動建設，盡速核定，捍衛世代選擇權 。

「宜蘭人不能再沉默，更不能讓台北人看無（瞧不起）」。陳俊宇重申，高鐵是下一個世代的生活選擇權，他會堅定站在鄉親身邊，呼籲行政院正視最強大的在地民意，屏除外地輿論干擾，讓高鐵案盡速核定。

照片來源：陳俊宇辦公室

