宜蘭酒駕撞電箱 342戶整晚摸黑

宜蘭縣三星鄉歪仔歪橋1月31日晚間發生驚險交通事故，1名吳姓男子酒後駕車失控，猛力擦撞台電電箱，導致供電設備嚴重歪斜變形，車輛也幾近全毀，甚至造成附近一帶大停電，影響多達342戶，害居民摸黑直到2月1日凌晨近3時才恢復供電。

警方指出，前晚10時24分接獲通報，32歲吳姓男子駕駛自小客車，沿上將路往羅東方向行駛，行經歪仔歪橋附近時，不慎擦撞路旁台電開關箱，車輛再往前滑行，造成車頭及右側車身嚴重毀損，汽車零件散落一地，現場一片狼藉。

據了解，事故造成吳男受傷，送往羅東聖母醫院救治。警方到場處理時確認涉及酒後駕車，經實施吐氣酒測，測得酒精濃度明顯嚴重超過法定標準0.25毫克，涉嫌刑法公共危險罪，後續將依法函送宜蘭地檢署偵辦。

台電公司宜蘭區營業處表示，事故發生時因供電設備遭車輛撞擊，影響三星鄉清洲一路至五路、日興二路至三路等一帶，共計342戶停電。台電獲報後立即派員趕赴現場搶修，於2月1日凌晨2時40分復電。

附近居民指出，酒後駕車不僅危害駕駛自身生命，也造成公共設施受損嚴重，甚至影響民眾生活，幸好酒駕發生時間約為晚間10時多，路上車流相對較少，才沒有波及其他用路人或造成更大傷亡。

警方強調，即便未釀成嚴重災害，酒駕仍是重大公共安全隱憂，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，不僅危害自身安全，也可能造成公共設施受損，酒後不開車、開車不喝酒以保障自身與社會安全，避免釀成嚴重後果。禁止酒駕。酒後不開車，安全有保障。